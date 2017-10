Palmeiras venceu o Grêmio no primeiro turno Palmeiras / Divulgação

Com tantos tropeços do Corinthians no segundo turno do Brasileirão e as recentes vitórias do Palmeiras sob o comando do interino Alberto Valentim, jogadores e torcedores do Verdão de São Paulo já começam a sonhar com o bicampeonato brasileiro. A diferença que já foi de 14 pontos a uma semana hoje está em nove.

É um ano ruim do Palmeiras. O time fez altos investimentos em contratações que não deram certo e o interino Valentim já é o terceiro técnico na temporada.

Números em 2017

57 jogos com 32 vitórias, 9 empates e 16 derrotas

Gols: 93 marcados e 58 sofridos

Eliminado na semifinal do Paulistão pela Ponte Preta

Eliminado nas oitavas de final da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil

Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil pelo Cruzeiro

Atual terceiro colocado no Brasileirão, com 50 pontos em 29 jogos

Principais artilheiros do ano: Willian (17) e Dudu (11).

Fora do Allianz Parque

33 jogos com 15 vitórias, 6 empates e 12 derrotas

Gols: 48 marcados e 38 sofridos

Campanha no Brasileirão

29 jogos com 15 vitórias, 5 empates e 9 derrotas

Gols: 43 marcados e 30 sofridos

Gols: Willian (7), Guerra e Keno (5), Roger Guedes, Borja e Dudu (4), Deyverson (3), Bruno Henrique e Jean (2), Moisés, Egídio, Mayke, Hyoran e Mina (1) e 2 contra.

Fora do Allianz Parque

5ª campanha, com 21 pontos em 14 jogos

6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

Venceu Bahia em Salvador (4x2)

Venceu Ponte Preta em Campinas (2x1)

Venceu Sport no Recife (2x0)

Venceu Botafogo no Rio de Janeiro (2x1)

Venceu Fluminense no Rio de Janeiro (1x0)

Venceu Atlético-GO em Goiânia (3x1).

Troca de Técnicos

Cuca treinou o time por cinco meses e foi demitido na semana passada Palmeiras,divulgação / Palmeiras,divulgação

O Palmeiras campeão de 2016 teve que trocar de técnico porque Cuca não quis renovar. A diretoria apostou em Eduardo Baptista. Ele não chegou ao Brasileirão e acabou demitido no dia quatro de maio, após a derrota do Palmeiras para o Jorge Wilstermann em Cochabamba, na Bolívia, pela Libertadores. Foram 21 jogos no comando com 14 vitórias, dois empates e cinco derrotas. Saiu com 69,8% de aproveitamento.

O campeão Cuca voltou em nove de maio. Com muitos jogadores no elenco, não conseguiu bons desempenhos e acabou demitido na semana passada após empate em 2 a 2 com o Bahia no Pacaembu. O treinador ficou cinco meses no cargo dirigindo o time em 34 partidas. Obteve 16 vitórias, sete empates e 11 derrotas. Saiu com 53,9% de aproveitamento.

O atual técnico, Alberto Valentim, assumiu interinamente no último dia 13. É a quinta vez que ele trabalha temporariamente no Palmeiras. Fez dois jogos e venceu os dois: Atlético-GO (3x1) e Ponte Preta (2x0). Valentim era membro da comissão permanente do Palmeiras até o fim de 2016. Em janeiro deste ano, tentou carreira de técnico e não foi bem no Red Bull Brasil, no Paulistão. Retornou ao posto anterior, no Palmeiras, no mês de junho.

No primeiro turno, Grêmio usou reservas

Willian comemora e Léo fica desolado com gol contra de Machado no primeiro turno em São Paulo Marco Galvão / Fotoarena/Lancepress

Neste Brasileirão, o Palmeiras já venceu o Grêmio em São Paulo. A partida foi disputada no dia primeiro de julho, no Pacaembu e terminou com placar de 1 a 0 para os paulistas, gol contra de Machado. O time gaúcho poupou todos titulares porque dias depois encarou e venceu o Godoy Cruz na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

Ficha técnica - Palmeiras 1x0 Grêmio

Data: 01 de julho de 2017.

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Gol: Machado contra

Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Palmeiras (1): F. Prass, Mayke, Luan, Juninho e Egídio; B. Henrique, Zé Roberto, M. Bastos (R. Veiga) e Erik (Willian); Borja e Keno (R. Guedes). Técnico: Cuca.