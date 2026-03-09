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"Tu é um ladrão": o que o árbitro do Gre-Nal 451 relatou na súmula do clássico

Clube colorado reclamou da atuação de Rafael Klein e sua equipe durante o jogo do último domingo (8)

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