Rafael Klein registrou ofensas e objetos arremessados ao gramado na súmula do Gre-Nal 451. André Ávila / Agencia RBS

A FGF divulgou, na tarde desta segunda-feira (9), a súmula do Gre-Nal 451. O clássico foi realizado no último domingo (8) e teve relatos de ofensas do lado colorado em relação à arbitragem. Além de itens arremessados ao gramado.

O árbitro Rafael Klein registrou em súmula que foi ofendido por Fabinho Soldado, executivo de futebol do Inter, que afirmou: "Durante todos esses anos que estou no futebol, nunca fui tão roubado como estou sendo hoje". O advogado do Colorado, Jorge Roberto Cunha de Oliveira Filho, também proferiu frases contra a arbitragem: "Tu é um ladrão, tu está nos roubando, seu filho da p*".

Além disso, o documento oficial também aponta que objetos foram arremessados ao campo de jogo. Aos 49 minutos do primeiro tempo, a arbitragem relata que "garrafas e copos contendo líquidos vindos de local em que se encontrava a torcida do Inter foram arremessados em direção ao campo de jogo". Quatro minutos depois, quando o Grêmio marcou o seu gol, "um isqueiro foi arremessado em direção aos atletas da equipe".

Por fim, aos 34 do segundo tempo, "sinalizadores foram acesos no local em que se encontrava a torcida do Inter". A súmula também relata que, após pedido no sistema de som, foram apagados.

Advertências

Ao longo do jogo, 12 jogadores foram advertidos com cartão amarelo: Ronaldo, Borré, Anthoni, Rochet, Alerrandro e Paulinho, do Inter; além de André Henrique, Amuzu, Weverton, Viery, Carlos Vinicius e Arthur, do Grêmio.

O único cartão vermelho foi para Wagner Leonardo, aos 32 minutos do segundo tempo. Em súmula, a arbitragem relatou que foi por "golpear, fora da disputa da bola, o rosto do seu adversário de camisa número 19, sr. Rafael Borré, com uso de força excessiva".

Veja na íntegra as observações registradas em súmula

"Após o término do primeiro tempo, no momento em que a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, fui abordado pelo pelo executivo de futebol do SC Internacional, Sr. Fabinho Soldado que proferiu as seguintes palavras: "durante todos esses anos que estou no futebol, nunca fui tão roubado como estou sendo hoje". Além do referido acima, o Sr. Jorge Roberto Cunha de Oliveira Filho, identificado como advogado do SC Internacional, partiu para cima da equipe de arbitragem sendo contido pelo policiamento, e além disso, proferiu as seguintes palavras: "tu é um ladrão, tu está nos roubando seu filho da p*"."

"Aos 49 minutos do primeiro tempo, após a marcação de uma falta a favor da equipe do SC Internacional, garrafas e copos contendo liquido, vindos do local em que se encontrava a torcida do SC Internacional, foram arremessados em direção ao campo de jogo, próximo da árbitra assistente Maira Mastella Moreira, no entanto, sem atingi-la. Aos 53 minutos do primeiro tempo, durante a comemoração do gol do Grêmio FBPA, um isqueiro foi arremessado em direção aos atletas da referida equipe, no entanto, o objeto não atingiu nenhum atleta. Aos 34 e 36 minutos dos segundos tempo, sinalizadores fora acesos no local em que se encontrava a torcida do SC Internacional. Foi solicitado através do sistema de som do estádio que cessassem com os mesmos".