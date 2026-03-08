Três motivos para o triunfo do Grêmio em cima do Inter neste domingo

Grêmio conquistou o Gauchão no Beira-Rio pela terceira vez. André Ávila / Agencia RBS

Pela 44ª vez o Grêmio é campeão gaúcho. Após golear o Inter na primeira partida por 3 a 0, o Tricolor abriu o placar no Beira-Rio, em gol de Gustavo Martins. Alan Patrick até empatou, mas não foi o suficiente para tirar o título do principal rival.

Entre reclamações sobre a arbitragem nos dois jogos, principalmente do lado do Inter, o Grêmio soube impor o seu jogo e não se abalou na reta final da competição. Contra o Juventude, por exemplo, a equipe buscou o resultado no fim da partida e venceu nas penalidades.

O fato é que, apesar das inúmeras chances do Inter no jogo deste domingo (8), foi o Grêmio que sempre esteve próximo da taça. Em nenhum momento o time deu chances ao rival no confronto.

Confira abaixo três motivos para a conquista gremista neste domingo (8).

Vantagem do jogo da ida

O 3 a 0 conquistado no primeiro jogo, na Arena, deu ao Grêmio uma maior tranquilidade para jogar no Beira-Rio, ainda que o confronto não tenha sido tão calmo.

Mesmo assim, ficou claro que o nervosismo e a pressão estavam do lado do Inter, que não soube aproveitar as chances.

Destaques na defesa

Durante os 90 minutos, o Inter foi quem mais criou chances e chegou a perder gols pela falha na pontaria. Contudo, é preciso reconhecer que o sistema defensivo foi decisivo em alguns momentos.

O destaque foi Gustavo Martins, autor do gol gremista e responsável por salvar a equipe em outras oportunidades. O goleiro Weverton foi outra boa atuação individual quando exigido em finalizações coloradas. Ambos não tiveram culpa no gol de pênalti de Alan Patrick.

As convicções de Luís Castro

O experiente treinador até foi criticado durante a primeira fase do Estadual, quando o Grêmio ficou atrás de Inter e Juventude na classificação geral. Mesmo assim, os testes durante o torneio deram a ele a condição de escolher o melhor time para os enfrentamentos contra o Inter.

Não são todos os treinadores que apostariam na defesa com dois jovens (Viery e Gustavo Martins) e Pavon improvisado na lateral direita. Da mesma forma, apostar em Enamorado ao invés de Tetê, contratação mais badalada da temporada, também não era fácil, mas surtiu efeito. O português é o principal nome das partidas da final.