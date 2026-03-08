Gauchão

Taça na mão
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Três motivos para o triunfo do Grêmio em cima do Inter neste domingo

Tricolor resistiu à pressão colorada e fez valer a vantagem do jogo de ida para ser campeão do Gauchão 2026

Zero Hora

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