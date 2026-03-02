Súmula do Gre-Nal 450 relata reclamação de dirigente do Inter; veja vídeo

Anderson Daronco teve arbitragem criticada pela torcida colorada. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dia após a vitória gremista por 3 a 0, no Gre-Nal 450, torcedores do Inter seguem na bronca com a arbitragem de Anderson Daronco. O primeiro jogo da final do Gauchão, disputado na Arena, teve Bernabei expulso no primeiro tempo e algumas reclamações por parte da equipe visitante.

Nesta segunda-feira (2), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a súmula da partida. No documento, o árbitro apontou apenas uma observação fora do que já é esperado.

Daronco afirmou que foi criticado pelo diretor de futebol do Inter, Fabinho Soldado, durante o intervalo. Segundo a súmula, o dirigente colorado teria invadido a zona mista para criticar a arbitragem. Confira abaixo o que descreveu o juiz:

"Informo que, no intervalo da partida, o diretor de futebol do Internacional, Sr. Fabio de Jesus, invadiu a zona mista do estádio, veio em direção a equipe de arbitragem, protestando contra as decisões da arbitragem dizendo o seguinte: 'Achei que não ia acontecer, Daronco. Achei que seria uma arbitragem como deveria ser'."

Na súmula, Anderson Daronco também confirmou o terceiro gol da partida para Victor Gabriel, contra.

Grêmio e Inter voltam a se enfrentar pelo jogo de volta da decisão no domingo (8), às 18h, no Beira-Rio. Para ser campeão, o Colorado precisa vencer por quatro gols de diferença. Com três gols, a decisão será levada para as penalidades. No caso do Tricolor, o time pode perder por até dois gols de diferença que ainda fica com a taça.

Confira a reclamação de Fabinho Soldado