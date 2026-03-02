"Querem que o árbitro apite favorecendo um lado", analisa Diori Vasconcelos

No clássico Gre-Nal 450, quem levou a melhor foi o Grêmio. O Tricolor venceu o Inter por 3 a 0, na Arena, pela ida da final do Gauchão.
De acordo com Diori Vasconcelos, analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, há uma contradição no comportamento dos atletas em relação à arbitragem:
— A gente vê toda hora os jogadores reclamando que os árbitros picotam o jogo. Mas aí quando um permite que o jogo ande, quando o árbitro executa vantagens corretas, os jogadores reclamam que não há marcação da falta.
— Bom, aí a gente chega à conclusão de que os jogadores não querem que o árbitro pare ou deixe o jogo correr. Os jogadores querem que o árbitro apite favorecendo um lado, que é o lado deles — conclui Diori.