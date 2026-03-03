Quem vai cair? Veja o que está em jogo na última rodada do quadrangular do rebaixamento

Avenida, do artilheiro Wellisson, é o clube mais próximo da segunda vaga. Luis Koppe Filho / Avenida/Divulgação

O Gauchão termina neste sábado (7) para as quatro equipes que disputam o quadrangular do rebaixamento. Com as duas partidas marcadas para as 16h, resta apenas uma vaga para seguir na primeira divisão estadual do próximo ano. Duas equipes brigam diretamente por ela.

Neste sábado, o Avenida recebe o Inter-SM, em Santa Cruz do Sul, no Estádio dos Eucaliptos. Já em Porto Alegre, o Monsoon encara o Guarany, no Estádio Passo D'Areia.

O que está em jogo na última rodada

A última vaga da permanência no Gauchão está entre Avenida e Monsoon, que jogam partidas distintas. O time de Santa Cruz do Sul soma sete pontos, dois a mais em relação à equipe de Capão da Canoa. Ou seja, uma vitória sobre o Inter-SM, que terá um elenco mesclado, inclusive com a presença de jovens, mantém o Avenida na elite.

Do lado do Monsoon, a tarefa é mais complexa. Para pensar na permanência, o time precisa vencer a partida. Depois, terá de contar com uma derrota do Avenida ou com um empate neste jogo. No segundo cenário, o clube de Capão da Canoa teria de tirar uma diferença de dois gols de saldo.