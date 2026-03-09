Quem é o artilheiro do Gauchão 2026

Chegou ao fim o Gauchão 2026. Neste domingo (8), o clássico Gre-Nal 451 terminou empatado em 1 a 1 e sagrou o Grêmio campeão gaúcho. No jogo de ida, o Tricolor goleou o rival por 3 a 0.
Mesmo com centroavantes estrelados na dupla Gre-Nal, nem Carlos Vinícius e nem Borré foram os artilheiros. Cada um marcou cinco gols, um a menos do que os goleadores.
O primeiro lugar da artilharia ficou dividido entre os atacantes Fabinho Polhão, do Monsoon, e Wellisson, do Avenida. Cada um marcou seis gols.
Ao todo, foram 64 jogos entre fase de grupo, mata-matas, Taça Farroupilha e Quadrangular do Rebaixamento. Foram mais de cem gols marcados.
Artilharia do Gauchão 2026
- Seis gols - Fabinho Polhão (Monsoon) e Wellisson (Avenida);
- Cinco gols - Carlos Vinícius (Grêmio), Borré (Inter) e Luam Parede (Novo Hamburgo);
- Quatro gols - Cleiton (Ypiranga) e Felipe Rangel (São Luiz);
- Três gols - Welder (Guarany), Vitinho (Inter), Ronald Barcellos (São José), Gabriel Taliari (Juventude), Amuzu (Grêmio);
- Dois gols - Bernabei (Inter), Andrey (São José), Rodrigo Sam (Juventude), Edenilson (Grêmio), Alan Patrick (Inter), Juan Christian (Juventude), Tony Junior (Guarany), Jhonatan Ribeiro (Caxias), Patryck (Juventude), Mateus Santana (Inter-SM), Tomas Bastos (Caxias), João Felipe (Inter-SM), Aguirre (Inter), Michel (Inter-SM), Allison (Novo Hamburgo) e Jeam (Caxias);
- Um gol - Gustavo Martins (Grêmio), Lucas Grafite (São José), Wesley Pionteck (Avenida), Mandaca (Juventude), Pará (Monsoon), Índio Ramírez (Avenida), Ray (Juventude), Diney (São José), Caio Rangel (Monsoon), Viery (Grêmio), Marquinhos (Guarany), Rone (Novo Hamburgo), Gustavo Bagatini (São José), Alerrandro (Inter), Tetê (Grêmio), Victor Jesus (São Luiz), Calyson (Caxias), Murilo (Guarany) Vitor Oliveira (Guarany), Enamorado (Grêmio), Henrique Ávila (Novo Hamburgo) e Gabriel Lima (São José).
