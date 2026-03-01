Quando o confronto “termina” na ida: Grêmio e Inter abrem a final do Gauchão em busca de vantagem na decisão

Ricardinho (E) decidiu para o Grêmio; Nando (D) foi o herói do Inter. Montagem sobre fotos de Félix Zucco e Silvio Avila / Agência RBS

São os primeiros 90 minutos de uma decisão de 180. Mas quem considerar essa metade inicial como a menos importante do confronto cometerá um grande erro. Ao menos é o que mostra a história. A partida de ida da final do Gauchão, às 18h deste domingo, na Arena, pode ser decisiva. O Gre-Nal 450 certamente condicionará o 451. Como já ocorreu em pelo menos cinco oportunidades em decisões.

Foram 17 estaduais que tiveram o Gre-Nal como decisão. Nessa conta não entram finais de turno ou últimos jogos de quadrangulares, hexagonais ou octogonais, fórmulas comuns entre os anos 1970 e 1980. São só finais-finais, mesmo. Duelos nos quais quem vencesse seria campeão.

Desses 17 Gauchões com finais Gre-Nal, 11 deles foram decididos em ida e volta. Os outros seis foram em jogo único (quatro vezes) ou em três partidas (duas vezes).

E desses 11 com duas finais, seis tiveram vencedor no jogo de ida. Só um deles não confirmou na volta. Todos os demais abriram vantagem e confirmaram depois.

O primeiro foi em 1992. O Gre-Nal 318 condicionou completamente o 319. Era 20 de dezembro, partida de ida da final. No Olímpico, Marquinhos abriu o placar para o Inter logo cedo. Alcindo empatou nos minutos finais da primeira etapa. Mas no segundo tempo, Nando marcou duas vezes, uma no começo e uma nos acréscimos para decretar o 3 a 1 colorado. Na volta, o empate bastou para confirmar o título.

Nando fez dois gols no primeiro jogo da final de 1992 e confirmou o título em casa Silvio Ávila / Agencia RBS

— O primeiro jogo é muito importante porque se você abrir uma vantagem, pode administrar, no segundo, a vantagem. Foi assim que nós conseguimos o campeonato de 1992. Ganhamos na casa do Grêmio por 3 a 1, e aí, em casa, o jogo da volta se tornou mais fácil. E foi 0 a 0. Para mim foi um título importante, porque eu tinha feito dois gols lá no Grêmio e no Olímpico — recorda Nando, atualmente administrador no Rio de Janeiro.

A última vez que o Grêmio fez isso foi em 2021. No Beira-Rio ainda sem torcida por causa da pandemia, o time de Tiago Nunes superou o de Miguel Ángel Ramírez por 2 a 1 no clássico 431. Thiago Galhardo havia aberto o placar no primeiro tempo, mas Diego Souza e Ricardinho, ambos de cabeça, viraram para os tricolores. No Gre-Nal 432, bastou o empate em 1 a 1 na Arena para o Grêmio ser campeão.

Ricardinho marcou o gol da virada no Gre-Nal do Beira-Rio em 2021 Félix Zucco / Agencia RBS

— Quando uma final tem dois jogos, muita gente dá mais importância para o segundo, mas na minha visão, o primeiro também é muito importante. Ele pode dar uma confiança a mais para o time. Se joga bem, faz um bom resultado, pode decidir o campeonato. Já vimos muitos exemplos assim. Como naquele Gre-Nal em que marquei o gol, em 2021. Saímos de lá com a vitória e conseguimos ir para o segundo jogo mais tranquilos. Apesar de que em final precisa estar ligado o tempo todo, uma vitória no primeiro jogo deixa o time mais perto do título — resume Ricardinho, atual atacante do Kairat Almaty, do Cazaquistão.

No grupo atual de Grêmio e Inter, há jogadores que viveram essas situações. Quase uma dezena dos jogadores colorados estavam na conquista do ano passado, sendo que Alan Patrick estava também em 2014. Em ambas, saíram vitoriosos da Arena para confirmar o título em casa. Quase uma dezena de atletas gremistas esteve em conquistas anteriores, como 2023 ou 2024. Kannemann viveu do campo a de 2021. E, ao lado de Arthur, a de 2018.

Além de 1992 e 2021, houve vencedores nas partidas de ida também em 2010 (Grêmio), 2011 (Grêmio), 2014 (Inter) e 2025 (Inter). Curiosamente, todos venceram na casa do rival. Só em 2011 o ganhador do primeiro jogo não foi campeão.

Resta ver o que reserva a história do Gre-Nal 450. E o quanto ela condicionará o Gre-Nal 451.