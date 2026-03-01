Gauchão

18h, na Arena
Notícia

Quando o confronto “termina” na ida: Grêmio e Inter abrem a final do Gauchão em busca de vantagem na decisão

Relembre as vezes em que o primeiro Gre-Nal encaminhou o título para um dos times

Rafael Diverio

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