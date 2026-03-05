Presidente da Federação Gaúcha critica direções de Grêmio e de Inter por pedir interferência de fora na arbitragem: "Lacração"

Grêmio e Inter disputam o troféu do Gauchão. Duda Fortes / Agencia RBS

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, emitiu uma nota oficial criticando as direções da dupla Gre-Nal pelas declarações e pedidos, ao longo da semana, para que haja fiscais da CBF, da Conmebol e da Fifa sobre os árbitros do Gre-Nal de domingo. Segundo ele, essas ações colocam "sob suspeita a arbitragem gaúcha".

No texto, Hocsman admite o direito de todos de questionar as decisões, mas considera inadmissível "colocar em dúvida não apenas as instituições, mas a honra, o caráter e a moral das pessoas". Ele diz ter preocupação com o destino do esporte a partir dessas falas.





Desde o encerramento do Gre-Nal passado, dirigentes de Inter e de Grêmio têm se manifestado com críticas à arbitragem. Além deles, o presidente faz referência a influencers, identificados ou não, que, em sua visão têm buscado "engajamento, lacração e joinha".

Veja a nota na íntegra

Como presidente da Federação Gaúcha de Futebol, recebi com profundo descontentamento as declarações que colocam sob suspeita a arbitragem gaúcha e insinuam a necessidade de fiscalização externa das entidades nacional e internacionais responsáveis pelo ecossistema do futebol no mundo.

O direito de reclamar é legítimo. O que não é aceitável é ultrapassar os limites do respeito institucional e tentar desacreditar profissionais e instituições que construíram, ao longo de décadas, a credibilidade do futebol gaúcho.

No futebol é permitido questionar as decisões tomadas tanto no campo do jogo quanto administrativas. O INADMISSÍVEL é colocar em dúvida não apenas as instituições, mas a honra, o caráter e moral das pessoas, sem medir as consequências que tais insinuações são capazes de gerar.

Confesso minha preocupação com o rumo desse tipo de discurso. Atualmente, vivemos num mundo de permissividade, onde a busca pelo engajamento, pela lacração, pelo “joinha” fez com que as pessoas perdessem o senso de limite e alcance de suas falas.

Dentro deste contexto, não apenas dirigentes, mas influencers, identificados ou não, são plenamente responsáveis por suas manifestações, que acabam por dissimuladamente formar a opinião de milhares de torcedores e todos os resultados que delas advierem.

A arbitragem do Rio Grande do Sul não precisa de tutela. Precisa apenas do respeito que sua história construiu.

Árbitros gaúchos são amplamente reconhecidos no cenário nacional e internacional e costumeiramente são escalados pela CBF, Conmebol e FIFA para atuarem em jogos decisivos ou considerados de alta complexidade.

Assim, não permitirei que se tente desacreditar os profissionais da arbitragem gaúcha com insinuações que não fazem justiça às suas histórias e tampouco ao futebol do nosso Estado.

Quando se começa a atacar as instituições do próprio futebol, abre-se um precedente perigoso que nenhum clube, no futuro, estará imune.

Relembrem-se: o futebol gaúcho construiu sua grandeza com rivalidade dentro de campo e respeito fora dele.

São dois clubes campeões do mundo!

Nossa história é grande demais para ser refém de narrativas que enfraquecem o próprio jogo.