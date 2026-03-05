Gauchão

Repercussão
Notícia

Presidente da Federação Gaúcha critica direções de Grêmio e de Inter por pedir interferência de fora na arbitragem: "Lacração"

Luciano Hocsman emitiu nota oficial para contestar postura de dirigentes e influencers a respeito dos juízes gaúchos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS