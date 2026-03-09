Os dois fatores que marcaram o título do Grêmio sobre o Inter no Beira-Rio

Gustavo Martins (6) anotou o gol na única finalização no alvo do Grêmio no Gre-Nal do título. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio segurou o empate por 1 a 1 no Beira-Rio e confirmou o título gaúcho de 2026 após a goleada de 3 a 0, na Arena, na ida. A solidez defensiva e a eficiência no gol de Gustavo Martins garantiram a conquista tricolor.

O Gre-Nal decisivo foi marcado por um Inter com as chances mais claras do primeiro tempo. No entanto, viu o Tricolor sair em vantagem com Gustavo Martins em sua única finalização no alvo nos 90 minutos. Alan Patrick, de pênalti, igualou na etapa final apenas para evitar uma nova derrota para o rival.

Escalações

Luís Castro repetiu a escalação da Arena. No Inter, Paulo Pezzolano optou pela entrada do meia Allex na lateral como substituto do suspenso Bernabei. Victor Gabriel foi novidade na zaga no lugar de Félix Torres.

Mesmo com Allex na lateral, Pezzolano apostou em manter a linha de quatro defensores com Vitinho sendo um ponta pela direita. O Inter mudou um pouco sua forma de atacar com Carbonero partindo mais por fora, ainda que fizesse movimentos diagonais. Isso visava um jogo saindo da boa marcação interior que o Grêmio havia proposto na Arena.

Como os times se posicionaram no primeiro tempo. Tacticalpad / Reprodução

Em desvantagem e diante de quase 40 mil colorados, o Inter tomou as rédias da partida. A primeira grande chance de gol veio aos 12 minutos quando Carbonero se aproveitou de erro de Pavon e saiu cara a cara com Weverton, que fez uma grande defesa para manter o placar zerado. Na cobrança do escanteio, Victor Gabriel subiu mais alto e cabeceou perto.

O Grêmio teve uma entrega defensiva muito grande, principalmente com Enamorado, que muitas vezes voltava pela direita para fechar as subidas de Allex. Primeiro volante, Noriega também atuava bem próximos dos zagueiros. O Grêmio formava uma linha de cinco e até de seis em alguns momentos na defesa.

Mapa de calor mostra como Enamorado (99) teve posicionamento mais defensivo que Amuzu (9). Tacticalpad / Reprodução

O Grêmio conseguiu, assim, reduzir o volume ofensivo do Inter, que chegou a ter terceira chance clara perdida por Borré aos 35. O lance polêmico do jogo veio aos 44 minutos, quando Rafael Klein marcou pênalti de Monsalve em Alan Patrick, mas voltou atrás após intervenção do VAR.

Quando a bola voltou a rolar, o Grêmio ampliou a vantagem. Aos 54, uma jogada ensaiada de escanteio tricolor gerou vantagem sobre a marcação colorada. Noriega correu no primeiro pau e se antecipou a Borré, que tinha a missão de marcar a primeira bola.

O desvio matou a marcação e Gustavo Martins apareceu na pequena área para definir sem chance para Rochet. O Tricolor fez 1 a 0 em sua primeira e única finalização no alvo na etapa inicial.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Wagner Leonardo entrou na zaga no lugar do amarelado Viery enquanto Tetê entrou no ataque ocupando o lado direito com Enamorado indo para a esquerda. Amuzu deixou a partida.

Pezzolano mexeu aos 8 minutos, com Alerrandro e Tabata nos lugares de Vitinho e Ronaldo. Com dois centroavantes, Alan Patrick virou quase um volante e o Inter foi para o tudo ou nada. Alerrandro até teve boas chances e desperdiçou, assim como Borré. O Grêmio muito mais se defendeu na etapa final.

Aos 33, o VAR voltou a aparecer. Dessa vez para observar um tapa de Wagner Leonardo em Borré na área. Alan Patrick converteu o pênalti para o 1 a 1 que não impediu o título gremista.

O Grêmio pôde levantar a taça no Beira-Rio de um Gauchão marcado por mudanças profundas de Luís Castro na equipe após a dura derrota de 4 a 2 no Gre-Nal da fase classificatória. No jogo final, a solidez defensiva e a eficiência no lance de Gustavo Martins garantiram o título após o 3 a 0 na Arena.

Números do Gre-Nal 451