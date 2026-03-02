O que os colunistas de GZH disseram sobre a goleada do Grêmio diante do Inter no Gre-Nal 450

Jogadores do Grêmio fazem festa com a torcida. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio saiu vitorioso do primeiro Gre-Nal da final do Gauchão 2026. Com gols de Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel contra, o Tricolor aplicou uma goleada sobre o Inter, na Arena, neste domingo (1º).

O próximo confronto será no outro domingo (8), no Beira-Rio. O Grêmio pode até perder por dois gols de diferença para se sagrar campeão. Para o Inter, serão necessários três gols de diferença a fim de levar a decisão para os pênaltis.

Confira as opiniões dos colunistas de GZH em relação ao resultado do Gre-Nal 450.

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