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Presença feminina
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O Gre-Nal no Dia da Mulher: confira em vídeo como duas gremistas acompanharam a final do Gauchão no Beira-Rio

Zero Hora registra a torcida de Fernanda Zillmer, e a mãe, Patrícia, desde quinta-feira (5) até a noite de domingo, após o título do Grêmio

Leo Bender*

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