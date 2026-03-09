O Gre-Nal no Dia da Mulher: confira em vídeo como duas gremistas acompanharam a final do Gauchão no Beira-Rio

O Gre-Nal que decidiu o Campeonato Gaúcho coincidiu com o Dia da Mulher. E essa curiosidade reforçou uma ocupação de espaço que tem se naturalizado no futebol: a presença feminina nas arquibancadas.

Mesmo na área de visitante, num Gre-Nal valendo taça — um jogo que historicamente foi tratado como ambiente perigoso. Para dar nome e voz a elas, Zero Hora retrata em vídeo (acima) como duas gremistas fanáticas viveram a reconquista do Gauchão.

Entre as tantas torcedoras presentes no Beira-Rio estavam as gremistas Fernanda Zillmer, educadora física de 28 anos, e a mãe, Patrícia, aposentada, 63, moradoras de Porto Alegre. Desde quinta-feira (5), a reportagem acompanhou a preparação da dupla, que decidiu viver o clássico do jeito mais intenso possível: passando o domingo inteiro ao lado do Grêmio, o clube do coração, justamente na casa do rival.

Mesmo depois da vitória por 3 a 0 na Arena, Fernanda e Patrícia demonstravam ansiedade. Mas também tinham muito otimismo nos vídeos que compartilhavam com Zero Hora.