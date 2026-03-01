Grêmio goleia Inter no Gre-Nal 450 e abre boa vantagem para levar o título do Gauchão 2026

O futebol está repleto de imprevisibilidades. Apenas uma nunca vista tirará do Grêmio o seu 44º título gaúcho. Ecos do que aconteceu neste domingo (1º), na Arena, serão ouvidos por dias, meses, anos, por gerações porque o grito de “é campeão” está quase deixando a garganta dos gremistas após o 3 a 0 na partida de ida da final do Gauchão. Graças aos gols de Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel contra, após chute de Carlos Vinícius.
No próximo domingo (8), o Grêmio entrará no gramado do Beira-Rio respaldado pelo resultado e pela história. Pode perder por até dois gols de diferença para ser campeão na casa do rival. Somente uma vez na história da rivalidade, o derrotado no primeiro jogo ergueu a taça no segundo, nunca após três gols de diferença na ida.
O Gre-Nal 450 foi disputado com mais erros do que acertos. De um Grêmio em aceleração e um Inter em contenção. Era claro que, em algum momento, uma pisada de bola pagaria o seu preço. Por isso, o primeiro tempo aconteceu mesmo após os 32 minutos, com uma expulsão.
Mas antes dos erros decisivos, é preciso destacar um acerto capaz de definir os rumos da etapa inicial.
Nada de Tetê como titular. Luís Castro optou por Enamorado. Não foi pouca honra o vivido pelo colombiano.
O jogo se desenhou a partir de uma falta para o Inter. Próxima da área. Bom ângulo para um chute direto, assim pensou Bruno Gomes. Minutos antes tinha errado outra cobrança.
O chute acertou a barreira. Sobrou para Amuzu com um latifúndio para usar sua velocidade. Ou Bernabei cometia falta ou o belga pararia dentro do gol. O defensor colorado optou pela primeira opção. Falta em chance clara, cartão vermelho nele.
Durante os cinco minutos de reclamação teve Castro e Paulo Pezzolano discutindo com palavras pouco republicanas. Teve a lua despontando sobre o teto da Arena, e Amuzu bebendo água, quebrando o jejum do Ramadã.
Da falta resultou um escanteio. Da cobrança, uma bola mal afastada por Borré. Dos pés de Enamorado, ela encontrou o gol. Foram nove jogos de espera para colombiano fazer a Arena tremer, a torcida trepidar aos 39 minutos: 1 a 0.
Tinha mais. Erros e gol. Aos 45. Mercado chutou a bola em cima de Viery. Nas costas do argentino, Amuzu disparou para duplicar a loucura na casa gremista: 2 a 0.
Segunda etapa
“Olé, olé, olé” reverberou na Arena aos 26 minutos do segundo tempo. Tinha muito tempo no relógio, mas o destino da noite estava selado. O Inter se realinhou com três zagueiros, com a entrada de Victor Gabriel. O Grêmio controlava as ações em busca de uma oportunidade. O Inter queria ter uma chance para ter algum controle das ações.
Melhor para o Grêmio. Os visitantes até tiveram uma chance, a primeira. Eram 22 de jogo. Borré cabeceou fraco. Então, logo depois, virou goleada. Alan Patrick perdeu a bola para Arthur. Ela chegou até Amuzu, na sequência em Carlos Vinicius.
Requinte de crueldade foram vistos na finalização. Um toquinho do centroavante tricolor sobre Rochet. A bola toca na trave para Victor Gabriel se embaralhar com as pernas, caindo atrás da linha com a bola: 3 a 0.
O restante do Gre-Nal 450 foi festa dos gremistas na Arena, com toques, toque de letra e alegria nas arquibancadas.
Gauchão — final (ida) — 1º/3/2026
Grêmio (3)
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur (Tiaguinho,44'/2ºT); Enamorado (Tetê, 7'/2ºT), Monsalve (Willian, 7'/2ºT) e Amuzu (Gabriel Mec, 35'/2ºT); Carlos Vinícius (André Henrique, 35'/2ºT). Técnico: Luís Castro
Inter (0)
Rochet; Bruno Gomes (Victor Gabriel, int.), Mercado, Felix Torres e Bernabei; Ronaldo (Aguirre, int.), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick (Bruno Tabata, 39'/2ºT) e Carbonero (Alan Rodriguez, 19'/2ºT); Borré (Alerrandro, 29'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
Gol: Enamorado, aos 39, Amuzu, aos 45 minutos do 1º tempo; Victor Gabriel (contra), aos 23 minutos do 2º tempo
Cartões amarelos: Luís Castro; Paulo Pezzolano, Mercado, Borré, Paulinho, Vitinho
Cartão vermelho: Bernabei
Local: Arena
Público: 50.166 (49.770 pagantes)
Renda: R$ 3.175.096,31
Arbitragem: Anderson Daronco (Fifa), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau. VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa)
Próximo jogo
Gauchão — final (volta)
8/3/2026 — 18h
Beira-Rio
Inter x Grêmio
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲