Grêmio ergue sua primeira taça no novo Beira-Rio, reinaugurado para a Copa de 2014

Jogadores comemoram o título com a torcida. André Ávila / Agencia RBS

Após ver o time golear o maior rival no jogo de ida da decisão, o torcedor gremista pôde celebrar o título do Gauchão 2026 neste domingo (8). O empate em 1 a 1, no Beira-Rio, garantiu o 44° título estadual do Tricolor, que agora está a dois de empatar com o Colorado.

Além do título, o Grêmio atingiu outra marca para ser comemorada. Esta é a primeira vez que o time conquista uma taça dentro do novo Beira-Rio, estádio que recebeu reformas entre 2011 e 2014 para receber jogos da Copa do Mundo.

O feito de conquistar o Gauchão na casa do rival também não é muito comum. Antes deste ano, Grêmio e Inter haviam "decidido" o Gauchão 29 vezes, entre finais e últimos jogos das fases que encerravam a competição em décadas passadas. Em apenas seis oportunidades, o campeão acabou dando a volta olímpica na casa do rival. Com o título gremista deste ano, o número sobe para sete.

Nesta estatística, o Grêmio diminuiu a distância para o Inter com a conquista em 2026. Agora, o Tricolor tem três conquistas no Beira-Rio, enquanto o Colorado soma quatro, sendo todas no Estádio Olímpico.

Confira as vezes em que o Grêmio foi campeão no Beira-Rio

2026 - Grêmio campeão

Atletas do Tricolor comemoram após o apito final do árbitro. André Ávila / Agencia RBS

Por mais que o time não tenha empolgado na primeira fase, conquistando a terceira melhor campanha geral, o Grêmio cresceu na decisão contra o Inter. Na Arena, o Tricolor não tomou conhecimento do rival e goleou por 3 a 0, o que deu tranquilidade ao time para o jogo da volta.

No Beira-Rio, o 1 a 1 foi o suficiente para garantir o 44° título gaúcho da história do Grêmio, sendo o primeiro conquistado no novo Beira-Rio.

2006 - Grêmio campeão

Gol de Pedro Júnior garantiu o título ao Tricolor. Fernando Gomes / Agencia RBS

Já em formato com uma final de dois jogos, Grêmio e Inter empataram nas duas partidas, sendo um 0 a 0 no Olímpico na ida. Contudo, o critério do gol fora de casa foi o suficiente para dar o título ao Tricolor. Fernandão abriu o placar, mas Pedro Júnior deixou tudo igual e o Grêmio conquistou o título gaúcho.

1980 - Grêmio campeão

Empate no Beira-Rio deu o título ao Grêmio. Telmo Cúrsio da Silva / Agencia RBS

Neste ano não foi necessário um jogo de desempate, mas as equipes se enfrentaram na última rodada. No Beira-Rio, o empate sem gols foi o suficiente para o Grêmio ficar com a taça. O Tricolor terminou o hexagonal com 18 pontos, enquanto o Colorado somou 17. Placar final: 0 a 0.