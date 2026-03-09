Gauchão

Jurídico
Notícia

Grêmio e três profissionais do Inter são denunciados no TJD-RS por incidentes no Gre-Nal 450

Além do Tricolor, Bernabei, Fabinho Soldado e Paulo Pezzolano serão julgados na quarta-feira (11)

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS