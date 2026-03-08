Grêmio conquista 44º título do Gauchão com empate em Gre-Nal no Beira-Rio

O título gaúcho de 2026 premiou a eficiência de um finalista. O Grêmio soube aproveitar suas vantagens contra o Inter, tanto na ida quanto na volta. E, depois de 20 anos, voltou a ser campeão dentro do Beira-Rio. Foi a terceira conquista dentro da casa colorada, essa com empate, 1 a 1, gols de Gustavo Martins nos acréscimos do primeiro tempo para os visitantes, e de Alan Patrick, aos 37 da segunda etapa, para os mandantes.
Um prêmio para a coragem de Luís Castro, por ter encontrado seu time ideal exatamente na hora da decisão. Uma bronca para Paulo Pezzolano, que deixa o Estadual com muita reclamação de arbitragem, especialmente pelo pênalti marcado e desmarcado no primeiro tempo, e agora vai para um grande desafio no Brasileirão.
Como foi o jogo
Para repetir o sucesso do primeiro jogo, Luís Castro usou a mesma escalação. Mesmo com a vantagem, o técnico manteve a formação ofensiva de três meias agudos, Enamorado, Monsalve e Amuzu, mais Carlos Vinícius, escoltados pela gurizada da zaga, Gustavo Martins e Viery.
Veja os conteúdos especiais sobre o Grêmio campeão do Gauchão 2026
Para tentar algo diferente na segunda partida, Paulo Pezzolano apresentou uma novidade. Sem o suspenso Bernabei, improvisou o meia ofensivo Allex na lateral. Sem três zagueiros nem nada, o guri entrou como lateral mesmo. De resto, a outra mudança foi Victor Gabriel de volta aos titulares, ao lado de Mercado.
Primeira confusão
Antes mesmo de ter qualquer finalização, o Gre-Nal teve cartão amarelo e confusão. No terceiro minuto do jogo, em uma disputa pela esquerda, Amuzu fez falta em Bruno Gomes. Ainda no chão, os jogadores se estranharam. Ronaldo chegou atirando Amuzu para o lado.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o título do Grêmio
Formou-se um bolinho, em um bate-boca e empurra-empurra. Rafael Klein deu cartão amarelo para o volante do Inter.
Em 10 minutos, o Gre-Nal teve mais paralisações do que jogo. A cada falta, a cada entrada, um bolinho. E até um lance engraçado. Pavon cobrou errado um lateral, tirando um pé do chão e o árbitro reverteu a cobrança.
Quando finalmente engrenou, o Inter teve duas chances. Aos 12, Vitinho passou para Alan Patrick, que deixou Carbonero na cara do gol. O colombiano chutou e Weverton fez uma grande defesa, salvando o Grêmio. Na cobrança do escanteio desse lance, Victor Gabriel cabeceou e Mercado não alcançou a bola por centímetros.
Só aos 30 minutos um goleiro voltou a trabalhar. Foi Weverton, em chute de Vitinho, de pé esquerdo, com uma defesa sem sobressaltos. Ele levou cartão por fazer cera, aos 32.
Aos 35, uma chance clara. Vitinho foi lançado na ponta direita. Ele achou espaço e cruzou. Borré aproveitou a desatenção da defesa e desviou de leve, mas a bola saiu a centímetros da trave.
Polêmica do pênalti
Então veio um lance crucial do Gre-Nal. Eram 40 minutos. O Inter tramou uma jogada pela esquerda e Alan Patrick pegou a sobra. Ele dividiu com Gustavo Martins e foi abalroado por Monsalve. No campo, Rafael Klein marcou pênalti.
Enquanto o bolinho de jogadores se formava, Viery pisou no pé de Borré, que caiu no chão. Seguiu-se a confusão. Após quatro minutos, o árbitro foi ao vídeo. Revisou tudo. E voltou com a anulação do pênalti e cartão amarelo para o zagueiro. A torcida do Inter, ironicamente, aplaudiu o juiz.
No lance seguinte a esse, mais uma polêmica. Paulinho sofreu falta na direita. Na sequência da jogada, Alan Patrick deixou o braço e Marlon caiu alegando ter sido atingido. Mais um bolinho. Nesse, um copo voou e acertou os jogadores e a bandeirinha Maíra Mastella Moreira.
E no último ato antes do intervalo, o gol definitivo. Um balão para cima do Grêmio raspou a cabeça de Bruno Gomes e foi para escanteio. Na cobrança, a bola foi desviada no primeiro pau e Gustavo Martins empurrou para a rede, aos 53 minutos.
Segundo tempo
O Inter voltou sem trocas do vestiário. O Grêmio fez duas mudanças. Luís Castro tirou dois de seus jogadores já pendurados, Viery e Amuzu, e colocou Wagner Leonardo e Tetê.
Na segunda etapa, a primeira chegada do Inter foi aos quatro minutos, pouco depois de Enamorado concluir por cima para o Grêmio. Allex cruzou, a bola bateu em Pavón e encobriu Weverton, que voltou a tempo para colocar para escanteio. Aos sete, em escanteio da esquerda, Vitinho desviou e ninguém empurrou para dentro. Foi a senha para Pezzolano ir para o tudo ou nada. Ele trocou Ronaldo e Vitinho por Bruno Tabata e Alerrandro.
A pressão do Inter se mantinha. Em novo escanteio, Mercado cabeceou, Weverton espalmou e a bola ainda tocou no travessão, na volta Alerrandro cabeceou sem força, Noriega conseguiu cortar.
A resposta de Luís Castro foi trocar o meia armador: fora Monsalve, dentro Willian. O Inter teve mais duas oportunidades, uma quando Borré bateu e Marlon desviou de carrinho, a bola não foi alcançada por Alerrandro. E depois quando Alan Patrick teve espaço para chutar, mas demorou demais e foi bloqueado.
Os contragolpes seriam a arma do Grêmio. Aos 14, apareceu um. Tetê deixou Carlos Vinícius na cara de Rochet, mas o centroavante não teve o domínio após a bola bater em sua canela e o goleiro defendeu.
Aos 17, Alan Patrick cobrou falta para a área, a bola ficou pingando e Allex chutou. Noriega colocou o pé e bloqueou. Aos 20, Alan Patrick bateu mais uma falta, dessa vez direto, a barreira abriu e Weverton fez uma defesaça, completada pela zaga atenta ao rebote.
Alan Patrick empata
Wagner Leonardo, aos 29, deu uma cotovelada em Borré na área. O lance transcorria pela esquerda, e Rafael Klein não viu. Foi chamado ao VAR, viu a cena e marcou pênalti para o Inter e cartão vermelho para o zagueiro do Grêmio. A cobrança ocorreu aos 37 porque além da revisão houve interrupção por sinalizadores. Alan Patrick deslocou Weverton e empatou o jogo.
A partida ficou arrastada. Pezzolano lançou até o zagueiro Juninho de centroavante para tentar alguma coisa em balão para a área nos 10 minutos de acréscimos do Gre-Nal.
Mas não teve mais nada. O Grêmio e sua eficiência administraram o resultado e comemoraram o título. O troféu do Gauchão volta para a Arena.
GAUCHÃO — FINAL (VOLTA) — 8/3/2026
INTER (1)
Rochet; Bruno Gomes (Juninho, 43'/2ºT), Mercado, Victor Gabriel e Allex (Alan Rodriguez, 43'/2ºT); Ronaldo (Alerrandro, 8'/2ºT), Paulinho, Vitinho (Tabata, 8'/2ºT), Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano
GRÊMIO (1)
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery (Wagner Leonardo, int.) e Marlon; Noriega, Arthur (Dodi, 48'/2ºT), Enamorado (Kannemann, 34'/2ºT), Monsalve (Willian, 10'/2ºT) e Amuzu (Tetê, int.); Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro
GOL: Gustavo Martins, aos 53 minutos do 1º tempo; Alan Patrick, aos 37 minutos do 2º tempo;
CARTÃO AMARELO: Ronaldo, Borré, Paulinho (I); André Henrique, Amuzu, Weverton, Viery (G);
CARTÃO VERMELHO: Wagner Leonardo (G);
LOCAL: Beira-Rio;
PÚBLICO: 41.251 (37.512 pagantes);
RENDA: R$ 1.017.946,50;
ARBITRAGEM: Rafael Klein, auxiliado por Maíra Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel. VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto.
Próximo jogo
Brasileirão — 5ª rodada
11/3/2026 — 19h
Arena MRV — Belo Horizonte
Atlético-MG x Inter
Brasileirão — 5ª rodada
12/3/2026 — 21h30min
Arena
Grêmio x Bragantino