Gre-Nal 451: veja o gol e os melhores momentos do jogo de volta da final do Gauchão

Inter precisa descontar quatro gols de diferença. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio é o campeão Gaúcho de 2026. O Tricolor ficou no empate em 1 a 1 com o Inter neste domingo (8), depois de golear no jogo de ida, e garantiu o 44º título estadual.

Foi um primeiro tempo de muitas faltas e poucas boas chances de gol. O Inter levou perigo aos 12 minutos, com uma escapada de Carbonero dentro da área. Weverton fez defesa providencial.

Os últimos minutos foram de tensão. O árbitro marcou pênalti para o Inter no campo, foi chamado para revisão no VAR e anulou a penalidade, ouvindo muito dos colorados. Nos acréscimos, escanteio para o Grêmio e gol de Gustavo Martins, piorando o cenário do rival, que, nesse cenário, vai precisar de cinco gols para ganhar no tempo normal.

No segundo tempo, o Inter fez a defesa gremista trabalhar. Os colorados foram capazes de empatar mas não de virar, e muito menos de buscar o resultado necessário para ficar com o título. Aos 32 minutos, Wagner Leonardo deu uma cotovelada em Borré na área que rendeu um cartão vermelho para o zagueiro e um pênalti a favor do Inter. Resultado final: 1 a 1 e título para o Grêmio.