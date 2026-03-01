Enamorado (C) abriu o placar na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

O Gre-Nal 450, que aconteceu neste domingo (1º) na Arena, terminou em goleada tricolor. O Grêmio fez 3 a 0 no Inter e encaminhou boa vantagem na final do Gauchão 2026.

O Grêmio abriu o placar aos 38 minutos com Enamorado e logo em seguida, aos 45, Amuzu marcou o segundo gol do time tricolor. O terceiro gol foi contra: Victor Gabriel bateu na bola no rebote da trave após chute de Carlos Vinícius.

Ambas equipes se enfrentam no próximo domingo (8) na final do Gauchão, no Beira Rio, em Porto Alegre.

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