Gre-Nal 450 hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela final do Gauchão

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (1º), às 18h, pelo jogo de ida da final do Gauchão 2026. A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de vitória contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. Já o Colorado voltou de Belém com um empate contra o Remo.
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Prováveis escalações para o Gre-Nal 450
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Inter: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Ronaldo e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano
Arbitragem para o Gre-Nal 450
Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. VAR: Daniel Nobre Bins
Onde assistir ao Gre-Nal 450
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV e Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio e Inter
Grêmio
O Tricolor chega com confiança pela vitória no Brasileirão sobre o Atlético-MG e agora foca as atenções na decisão do Gauchão. O técnico Luís Castro deverá ter os retornos de Arthur, Tetê e Willian para a primeira partida.
Nardoni, que estreou contra o Atlético-MG, não poderá atuar, pois não está inscrito na competição. Já Pavon deve garantir vaga na lateral-direita depois de bom desempenho diante do Galo e pela ausência de João Pedro, lesionado.
Inter
O Colorado ainda não venceu no Brasileirão, mas esta é uma preocupação que só voltará após os dois jogos da final do Gauchão. Pezzolano deve ter força máxima à disposição para o jogo de ida e uma estratégia diferente para a defesa.
A principal questão é de como Bruno Gomes será utilizado, na lateral-direita ou como volante. Na primeira opção, Paulinho e Ronaldo devem atuar no meio. Caso seja a segunda, Aguirre será o lateral.
Ingressos para o Gre-Nal 450
A venda de ingressos para a torcida do Grêmio começou a partir das 15h desta quarta-feira (25).
A compra deve ser feita pelo site oficial gremio.net — na aba Ingressos. Para os não-sócios, a venda começa a partir de quinta-feira (26), também às 14h, pelo mesmo site.
Ingressos torcida colorada
Todas as entradas para a torcida do Inter já foram vendidas.
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