Gre-Nal 450 hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela final do Gauchão

Gre-Nal 450: tudo sobre o jogo pela final do Gauchão 2026. Montagem sobre fotos / Lucas Uebel/Grêmio e Ricardo Duarte/Inter

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (1º), às 18h, pelo jogo de ida da final do Gauchão 2026. A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de vitória contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. Já o Colorado voltou de Belém com um empate contra o Remo.

Prováveis escalações para o Gre-Nal 450

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Ronaldo e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

Arbitragem para o Gre-Nal 450

Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir ao Gre-Nal 450

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

RBS TV, SporTV e Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio e Inter

Grêmio

O Tricolor chega com confiança pela vitória no Brasileirão sobre o Atlético-MG e agora foca as atenções na decisão do Gauchão. O técnico Luís Castro deverá ter os retornos de Arthur, Tetê e Willian para a primeira partida.

Nardoni, que estreou contra o Atlético-MG, não poderá atuar, pois não está inscrito na competição. Já Pavon deve garantir vaga na lateral-direita depois de bom desempenho diante do Galo e pela ausência de João Pedro, lesionado.

Inter

O Colorado ainda não venceu no Brasileirão, mas esta é uma preocupação que só voltará após os dois jogos da final do Gauchão. Pezzolano deve ter força máxima à disposição para o jogo de ida e uma estratégia diferente para a defesa.

A principal questão é de como Bruno Gomes será utilizado, na lateral-direita ou como volante. Na primeira opção, Paulinho e Ronaldo devem atuar no meio. Caso seja a segunda, Aguirre será o lateral.

Ingressos para o Gre-Nal 450

A venda de ingressos para a torcida do Grêmio começou a partir das 15h desta quarta-feira (25).

A compra deve ser feita pelo site oficial gremio.net — na aba Ingressos. Para os não-sócios, a venda começa a partir de quinta-feira (26), também às 14h, pelo mesmo site.

Tabela de preços para Grêmio x Inter. Reprodução / Arena do Grêmio

Ingressos torcida colorada

Todas as entradas para a torcida do Inter já foram vendidas.