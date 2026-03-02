FGF divulga áudio do VAR sobre possível expulsão de Arthur por falta em Borré no Gre-Nal 450; veja o vídeo

Colorados questionaram as marcações da arbitragem na partida. Duda Fortes / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou na tarde desta segunda-feira (2) o áudio do VAR sobre o lance envolvendo Arthur e Borré, no começo do Gre-Nal 450, válido pela ida da final do Gauchão. No campo, jogadores do Inter pediram a expulsão do volante gremista.

Nos primeiros minutos, após uma cobrança de falta na área colorada, a bola sobrou para Arthur, na entrada da área, que finalizou em cima do atacante colombiano. No momento da conclusão, ele vira o corpo e atinge o rosto de Borré. Após análise do VAR, o jogo seguiu.

No áudio divulgado, é possível ouvir Daniel Nobre Bins, responsável pela arbitragem de vídeo, alertando sobre "uma possível conduta violenta". Depois, ele pede para rever o lance para ver se "houve um golpe ou se foi acidental". Um integrante da cabine responde após ver as imagens:

— Para mim não tem golpe. Tem o contato, mas não é um contato com golpe.

Ao fim da análise, Daniel Bins informa Daronco que o lance foi checado em diferentes imagens e conclui:

— Daronco, está checado o lance. Tem um cotovelo muito forte na cabeça, mas ele chuta a bola e está protegendo, recolhendo esse cotovelo, e aí atinge o Borré.

Confira o vídeo da análise