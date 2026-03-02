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FGF divulga áudio do VAR sobre possível expulsão de Arthur por falta em Borré no Gre-Nal 450; veja o vídeo

Grêmio venceu a partida de ida da final do Gauchão por 3 a 0 sobre o Inter

Zero Hora

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