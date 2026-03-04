Gauchão

Volta olímpica
Notícia

Festa na casa do rival: relembre as vezes em que o Gre-Nal decidiu o Gauchão e o visitante ficou com a taça

Grêmio pode aumentar a lista se confirmar a conquista no Beira-Rio, neste domingo (8)

Antonio Oliveira

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