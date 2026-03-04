Festa na casa do rival: relembre as vezes em que o Gre-Nal decidiu o Gauchão e o visitante ficou com a taça

Finais de 2006 e 2011 tiveram os visitantes como campeões. Montagem sobre fotos de Everaldo Viana e Jeff Botega / Agência RBS

Maiores campeões gaúchos, Grêmio e Inter já "decidiram" o Gauchão 29 vezes. Entre finais e últimos jogos das etapas que concluíam o Gauchão em décadas passadas, o Tricolor leva a vantagem com 15 títulos, enquanto o Colorado soma 14 conquistas.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, na Arena, o Grêmio está próximo de fazer algo pouco comum no recorte desses jogos. Como a partida de volta será no Beira-Rio, o clube pode ser campeão gaúcho no estádio do principal rival.

Feitos como esse só aconteceram seis vezes. A primeira delas foi em 1978, quando as equipes empataram em pontos no hexagonal final. Conforme mandava o regulamento, foi disputado um jogo de desempate, com o Inter vencendo por 2 a 1, no Olímpico.

A última ocasião foi em 2011. O Tricolor venceu a ida por 3 a 2, no Beira-Rio, mas viu o Inter repetir o placar de forma favorável, no Olímpico. Nas penalidades, Renan defendeu três cobranças e garantiu o título colorado.

Caso o Tricolor realmente conquiste o título neste domingo (8), será a primeira volta olímpica da equipe no novo Beira-Rio.

Relembre abaixo as outras vezes que Grêmio ou Inter foram campeões gaúchos na casa do rival.

1978 - Inter campeão

Valdomiro foi o destaque da partida no Olímpico. Telmo Curcio / Agencia RBS

Grêmio e Inter chegaram ao hexagonal final como favoritos e confirmaram as duas primeiras colocações, ambos com 16 pontos, com vantagem para o Tricolor, nos critérios de desempate. No jogo de desempate, no Olímpico, Valdomiro marcou duas vezes, enquanto Tarciso fez o único gol do Grêmio. Placar final: 2 a 1.

1980 - Grêmio campeão

Empate no Beira-Rio deu o título ao Grêmio. Telmo Cúrsio da Silva / Agencia RBS

Neste ano não foi necessário um jogo de desempate, mas as equipes se enfrentaram na última rodada. No Beira-Rio, o empate sem gols foi o suficiente para o Grêmio ficar com a taça. O Tricolor terminou o hexagonal com 18 pontos, enquanto o Colorado somou 17. Placar final: 0 a 0.

1981 - Inter campeão

Empate foi o suficiente para o Inter ser campeão. Telmo Cúrcio da Silva / Agencia RBS

As equipes foram para a última rodada do octagonal final separadas por apenas um ponto, com o Inter levando vantagem. No Olímpico, Silvinho abriu o placar para os visitantes, mas Baltazar deixou tudo igual. O empate foi o suficiente para o Colorado alcançar os 21 pontos e ser campeão. Placar final: 1 a 1.

1982 - Inter campeão

Geraldão, camisa 9, foi decisivo nos clássicos em 1982. Tude Munhoz / Agencia RBS

Na última rodada do hexagonal, as equipes chegaram com os mesmos 16 pontos para jogar no Olímpico. O nome do jogo foi Geraldão, autor dos dois gols da partida. No Gre-Nal do primeiro turno desta fase, quando o Inter venceu por 3 a 1, ele também foi o responsável pelos três gols. Placar final: 2 a 0.

2006 - Grêmio campeão

Pedro Júnior marcou um gol de nuca e ajudou o Grêmio a ser campeão. Fernando Gomes / Agencia RBS

Já em formato com uma final de dois jogos, Grêmio e Inter empataram nas duas partidas, sendo um 0 a 0 no Olímpico na ida. Contudo, o critério do gol qualificado na volta foi o suficiente para dar o título ao Tricolor. Fernandão até abriu o placar, mas Pedro Júnior deixou tudo igual.

2011 - Inter campeão

Renan foi o destaque durante as penalidades da decisão. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Após ser derrotado por 3 a 2 no jogo de ida, no Beira-Rio, o Inter soube mobilizar o elenco para reverter o resultado na partida de volta. A equipe devolveu o 3 a 2 e ainda contou com grande atuação do goleiro Renan nas cobranças de pênaltis, o que deu o título ao clube.