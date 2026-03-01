Falta na origem do segundo gol do Grêmio no Gre-Nal 450? Confira a análise da arbitragem 

Jogadores do Inter reclamaram muito de Anderson Daronco no final do primeiro tempo. Duda Fortes / Agencia RBS

O segundo gol do Grêmio gerou intensa reclamação do Inter no clássico pela ida da final do Gauchão, neste domingo (1º), na Arena. Os jogadores colorados reclamaram de falta em lance que antecede o gol de Amuzu, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Ainda no campo de defesa, Ronaldo foi desarmado por Noriega e acabou caindo, lance reclamado pelo Inter. O árbitro Anderson Daronco deu a vantagem.

Na sequência, um bate-rebate entre Mercado e Viery se transforma em "assistência" para Amuzu, livre, que arrancou e ampliou para o Tricolor. O primeiro gol foi marcado por Enamorado, aos 38, logo após expulsão de Bernabei.

Para Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o gol foi legal:

— O Ronaldo sofre uma falta do Noriega, que dá um carrinho, desliza no gramado, recolhe as pernas, mas comete a falta. O Daronco dá a vantagem para o Inter, que tinha a bola e até certa superioridade numérica no campo ofensivo, troca passes e perde a bola. O Mercado então vem para dar um bico e chuta no Viery e a bola sobra com Amuzu. O gol é legal, não tem como o VAR interferir.

Confira a análise de Diori Vasconcelos