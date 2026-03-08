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Decisão
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Está 3 a 0, e agora? Como Inter e Grêmio devem se comportar no Gre-Nal que decide o Gauchão

Clássico 451 ocorre às 18h deste domingo, no Beira-Rio, e apontará o campeão estadual; tricolores têm vantagem, colorados tentam reviravolta

Rafael Diverio

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