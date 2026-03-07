Em casa, Avenida empata sem gols com Inter-SM e ambos são rebaixados no Gauchão

Ranissom (de verde) e Wilson Jr. ficaram no 0 a 0 Luís Koppe Filho / Divulgação EC Avenida

Depois de quatro temporadas consecutivas na elite do futebol do Rio Grande do Sul, o Avenida estará de volta à Série A-2 em 2027. Neste sábado (7), em Santa Cruz do Sul, o time não conseguiu vencer o Inter-SM e acabou rebaixado junto com os visitantes. O confronto terminou empatado em 0 a 0.

O Avenida entrou em campo precisando de uma vitória simples para não depender do resultado de Monsoon e Guarany-BA que jogavam no mesmo momento em Porto Alegre.

O Inter-SM foi aos Eucaliptos já rebaixado, com técnico interino e com uma série de jogadores do time sub-20. Isso porque vários titulares tiveram seus contratos encerrados após o jogo que rebaixou a equipe.

E mesmo com o cenário favorável, o Avenida não teve competência para se salvar. No primeiro tempo, chegou a marcar com Wellisson, mas o atacante estava impedido.

Xandy perdeu a melhor chance da etapa inicial para os donos da casa enquanto Inácio também esteve perto de marcar para os visitantes.

Na etapa final, com o resultado paralelo não ajudando e o cronômetro sendo mais um adversário, o Avenida abusou em erros de passes e cruzamentos para a área. Bem postado na defesa, o Inter-SM segurou o empate e levou para o rebaixamento o seu adversário deste sábado.

Ficha técnica

Avenida (0): Ronaldo, Lessa (Dionatan Machado), Rodrigo Milanez (Jô), Matheus Santos e Vinícius; Anderson Recife, Émerson Jr. (Zé Pedro) e Ranisson; Xandy (Mateus), Wellisson e Adryel Itaqui (Yuri). Técnico: Gabriel Dutra.

Inter-SM (0): Iago, Itaqui (Eduardo), Simas, Marcão e Chico Bala; Marco, Mossoró e Marquinhos (Pedro); Inácio (Carlos), Wilson Jr. (Fred) e João Felipe. Técnico: Chiquinho Resende.

Arbitragem: Roger Goulart com Leirson Martins e Claiton Timm. No VAR, Tiago Clasen.

Cartões amarelos: Zé Pedro (A) e Marcão e Pedro (I).

Local: Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.

Monsoon salvo

No outro jogo da rodada, em Porto Alegre, o Monsoon fez o que podia e ganhou do Guarany-BA por 2 a 0, gols de Fabinho e Caio Rangel. O time de Capão da Canoa chegou aos mesmos oito pontos do Avenida, mas ficou a frente no saldo de gols.

Classificação final

1º - Guarany-BA - 8 pontos, duas vitórias

2º - Monsoon - 8 pontos, uma vitória e saldo 2.

3º - Avenida - 8 pontos, uma vitória e saldo 1.