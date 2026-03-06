Editoria de Esportes de ZH elege a seleção do Gauchão 2026; confira

Vai chegando ao fim mais um Gauchão. Grêmio e Inter decidem, no domingo (8), o grande campeão deste ano.
A Editoria de Esportes de Zero Hora elegeu, por meio de votação, o time ideal do campeonato. Foram escolhidos os 11 jogadores que mais se destacaram entre as 12 equipes que iniciaram a competição.
Cinco times estão representados. O Grêmio domina a escalação, com seis jogadores. O Inter teve dois atletas escolhidos. Ypiranga, São José e Juventude completam a seleção.
Maurício Barbieri, comandante do Juventude, foi eleito o melhor técnico.
Seleção do Gauchão 2026
Goleiro
Weverton (Grêmio)
Lateral-direito
Cleiton (Ypiranga)
Zagueiros
Tiago Pedra (São José)
Viery (Grêmio)
Lateral-esquerdo
Marlon (Grêmio)
Volantes
Arthur (Grêmio)
Mandaca (Juventude)
Meio-campista
Allex (Inter)
Atacantes
Borré (Inter)
Carlos Vinícius (Grêmio)
Amuzu (Grêmio)
Técnico
Maurício Barbieri (Juventude)
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