Editoria de Esportes de ZH elege a seleção do Gauchão 2026; confira

Gauchão deste ano foi um dos mais curtos dos últimos anos. FGF / Divulgação

Vai chegando ao fim mais um Gauchão. Grêmio e Inter decidem, no domingo (8), o grande campeão deste ano.

A Editoria de Esportes de Zero Hora elegeu, por meio de votação, o time ideal do campeonato. Foram escolhidos os 11 jogadores que mais se destacaram entre as 12 equipes que iniciaram a competição.

Cinco times estão representados. O Grêmio domina a escalação, com seis jogadores. O Inter teve dois atletas escolhidos. Ypiranga, São José e Juventude completam a seleção.

Maurício Barbieri, comandante do Juventude, foi eleito o melhor técnico.

Seleção do Gauchão 2026

Goleiro

Weverton (Grêmio)

Weverton, do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Lateral-direito

Cleiton (Ypiranga)

Cleiton, do Ypiranga. Matheus Weschenfelder / Ypiranga,Divulgação

Zagueiros

Tiago Pedra (São José)

Tiago Pedra, do São José. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Viery (Grêmio)

Viery, do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Lateral-esquerdo

Marlon (Grêmio)

Marlon, do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Volantes

Arthur (Grêmio)

Arthur, do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Mandaca (Juventude)

Mandaca, do Juventude. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Meio-campista

Allex (Inter)

Allex, do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Atacantes

Borré (Inter)

Borré, do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Carlos Vinícius (Grêmio)

Carlos Vinícius, do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Amuzu (Grêmio)

Amuzu, do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Técnico

Maurício Barbieri (Juventude)

Maurício Barbieri, do Juventude. Fernando Alves / Divulgação