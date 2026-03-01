Do que o Grêmio precisa para ser campeão do Gauchão

Equipe gremista venceu o rival neste domingo (1º). Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio abriu uma boa vantagem sobre o Inter na final do Gauchão 2026. No Gre-Nal da ida, na Arena, neste domingo (1º), o Tricolor venceu por 3 a 0.

O time de Luís Castro superou o rival com gols de Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel contra. Os dois primeiros foram marcados ainda no primeiro tempo, após expulsão de Bernabei. Na etapa final, Carlos Vinicius encobriu Rochet e a bola bateu na trave antes de tocar em Victor Gabriel e passar a linha do gol.

Do que o Grêmio precisa para ser campeão gaúcho

Com o resultado conquistado em casa, o time de Luís Castro poderá perder por até dois gols de diferença no Beira-Rio, no próximo domingo (8), para conquistar o título do Estadual.

Caso o Inter vença por três gols de saldo, a decisão vai para os pênaltis.