Do que o Grêmio precisa para ser campeão do Gauchão

O Grêmio abriu uma boa vantagem sobre o Inter na final do Gauchão 2026. No Gre-Nal da ida, na Arena, neste domingo (1º), o Tricolor venceu por 3 a 0.
O time de Luís Castro superou o rival com gols de Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel contra. Os dois primeiros foram marcados ainda no primeiro tempo, após expulsão de Bernabei. Na etapa final, Carlos Vinicius encobriu Rochet e a bola bateu na trave antes de tocar em Victor Gabriel e passar a linha do gol.
Do que o Grêmio precisa para ser campeão gaúcho
Com o resultado conquistado em casa, o time de Luís Castro poderá perder por até dois gols de diferença no Beira-Rio, no próximo domingo (8), para conquistar o título do Estadual.
Caso o Inter vença por três gols de saldo, a decisão vai para os pênaltis.