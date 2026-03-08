VÍDEO: confusão antes do Gre-Nal 451 tem ônibus apedrejado e intervenção da Brigada Militar

Conflito teria iniciado quando um grupo de ônibus da torcida gremista foi apedrejado. GZH / YouTube/Reprodução

O clássico Gre-Nal 451 já tem as primeiras cenas lamentáveis, mesmo antes de a bola rolar. Nos arredores do Estádio Beira-Rio, torcedores do Inter entraram em confronto com a Brigada Militar no momento em que os ônibus com a torcida gremista chegaram ao local da partida.

Enquanto milhares de colorados se preparavam para o jogo no Parque Marinha, um grupo menor arremessou pedras e outros objetos na direção dos veículos que levavam os torcedores gremistas. Alguns integrantes da torcida Tricolor também arremessaram objetos como forma de resposta.

A Brigada Militar, que fez um corredor para evitar o contato entre as torcidas rivais, teve de intervir com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Segundo vídeos publicados nas redes sociais, algumas janelas dos veículos foram apedrejadas. Um torcedor do Grêmio sofreu um corte na barriga que teria sido causado por estilhaço.

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (8), a partir das 18h, no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta da final do Gauchão. Na ida, o Tricolor venceu por 3 a 0, o que obriga o Colorado a vencer por quatro gols de diferença para forçar a prorrogação.