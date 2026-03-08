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VÍDEO: confusão antes do Gre-Nal 451 tem ônibus apedrejado e intervenção da Brigada Militar

Confronto ocorreu ao lado do Estádio Beira-Rio, durante chegada dos ônibus da torcida do Grêmio

Zero Hora

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