Confira a análise do pênalti desmarcado para o Inter contra o Grêmio no Gre-Nal 451

Aos 41 do primeiro tempo, Rafael Klein assinalou pênalti para o Inter no Beira-Rio após divida entre Alan Patrick, Monsalve e Gustavo Martins. No entanto, a penalidade foi desmarcada após revisão do VAR.
Comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos diz que a decisão de campo deveria ser mantida.
— O pênalti acontece. Tem um sanduíche de Alan Patrick. O Monsalve está pressionando e Gustavo Martins tenta colocar o corpo para bloquear o chute e acaba dando um tranco, fazendo uma alavanca e atingindo o jogador do Internacional — explicou.
— Eu entendo que a decisão do árbitro Rafael Klein no pênalti deveria ter sido respeitada, até por uma coerência do que vem acontecendo no campeonato — complementou.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲