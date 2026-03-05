Como é a premiação do Gauchão? Entenda

Campeão receberá apenas medalhas e troféu. Angelo Pieretti/FGF / Divulgação

Mais uma edição do Gauchão está chegando ao fim. Quem conquistar o título vai levar para casa a cobiçada taça, mas não haverá premiação em dinheiro.

Isso porque o Gauchão trabalha no formato de cotas. As equipes participantes recebem um valor antes do campeonato começar, mas não recebem ao final

Conforme o regulamento do Gauchão, os campeões de Gauchão, Taça Farroupilha e Interior "terão direito a receber seus respectivos troféus ofertados pela FGF".

No domingo (8), o Gre-Nal 451 define o campeão estadual de 2026, na partida de volta da final, no Beira-Rio, às 18h. O Grêmio venceu por 3 a 0 na partida de ida e vai com vantagem para o confronto. O Inter precisa vencer por três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.