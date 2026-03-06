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Camisa da sorte, lugar no sofá e outros rituais: como torcedores se preparam para o Gre-Nal 451

Famílias e torcedores mantêm rituais que atravessam gerações antes do Gre-Nal decisivo do Gauchão 2026

Kimberly Barbosa*

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