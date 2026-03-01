Bernabei é expulso no Gre-Nal 450; confira a análise da decisão da arbitragem

Foi vermelho o primeiro cartão do Gre-Nal 450, pela ida da final do Gauchão, na Arena, neste domingo (1º). Aos 32 minutos do primeiro tempo, Bernabei foi expulso por falta em Amuzu.
O lance ocorreu em um contra-ataque gremista em que o atacante belga estava prestes a ficar cara a cara com Rochet. Poucos metros antes da área, ele foi derrubado com o toque do lateral colorado em seu calcanhar. O árbitro Anderson Daronco prontamente mostrou o cartão vermelho para Bernabei. O lance não foi revisado no VAR.
Como foi o Gre-Nal 450
Para Diori Vasconcellos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, a expulsão foi justa:
— O Amuzu toca a bola na frente, faz a transição para a diagonal para ir em direção ao gol, e o lance é legal. O Bernabei não acerta a bola na disputa. Ele erra a bola, pega o pé do Amuzu, comete a falta. Chance clara e imediata de marcar impedida pelo Bernabei, que errou o bote, acertou o adversário e a expulsão do Daronco no campo é perfeita.
Na cobrança da falta, a bola espirrou na barreira e foi para escanteio — que gerou o gol de Enamorado, abrindo o placar para o Tricolor no clássico, aos 38 minutos.
