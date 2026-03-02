"Bate-Bola": programa repercute a goleada do Grêmio no Gre-Nal 450; assista ao vivo

O Bate-Bola, programa que vai ao ar no YouTube de GZH nas noites de domingo, repercute nesta semana a goleada do Grêmio sobre o Inter no Gre-Nal 450.

O clássico, válido pelo jogo de ida da final do Gauchão 2026, acabou 3 a 0 para o Tricolor. Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel (contra) marcaram os gols da partida.

O confronto de volta ocorre no próximo domingo (8), às 18h, no Beira-Rio.