Avenida x Inter-SM: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo quadrangular do rebaixamento

Avenida x Inter-SM se enfrentam neste sábado (7), às 17h, pela última rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026. O jogo ocorre no Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.
Escalações para Avenida x Inter-SM
Inter-SM: Rafael Copetti; Mizael, Salazar, Tairone e Chico Bala; Mateus Santana, Mossoró e Vitor Júnior; Laion, Michel e Jarro. Técnico: Chiquinho
Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Rodrigo Milanez, Zé Pedro, Santos e Vinícius Silva; Tinga, Anderson Recife, Bizescki; Wesley Pionteck, Xandy e Wellisson. Técnico: Gabriel Dutra
Arbitragem para Avenida x Inter-SM
Roger Goulart, auxiliado por Leirson Peng Martins e Claiton Timm. VAR: Tiago Lemos Clasen
Onde assistir a Avenida x Inter-SM
A partida será transmitida ao vivo no Youtube de GZH e em ge.globo/rs.
