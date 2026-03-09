Áudios do VAR do Gre-Nal 451 são divulgados; veja o que disse Rafael Klein sobre pênalti desmarcado do Inter

A arbitragem do Gre-Nal 451 foi marcada por polêmicas e lances revisados pelo VAR. O resultado final foi de empate, que fez do Grêmio campeão do Gauchão 2026, enquanto o Inter teve reclamações da arbitragem comandada por Rafael Klein.

O principal motivo de indignação dos colorados foi em lance de pênalti em cima de Alan Patrick, aos 41 minutos do primeiro tempo. Inicialmente, o árbitro marcou a penalidade, e ele mesmo explicou a decisão, de acordo com os áudios divulgados pela Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (Ceaf).

— Para mim ele calça o Alan Patrick na hora do chute.

Porém, após revisão da cabine do VAR, o principal árbitro de vídeo Marcello Ignacio Domingues Neto recomendou uma revisão.

— Ele não faz movimento nenhum para calçar ele. O jogador do Grêmio está disputando a bola e se coloca no espaço. Recomendo uma revisão para possível não penal.

Após rever o lance, Klein definiu:

— O jogador do Grêmio número 11 já posiciona o pé e não tem esse calço que eu tinha visto no campo.

Outra revisão no mesmo lance foi sobre uma possível expulsão de Viery por pisão em Borré.

— O jogador número 44 pisa fora da disputa da bola no pé do número 19 do Inter — disse Klein. O árbitro interpreta que o pisão teve intensidade baixa e deu o cartão amarelo para Viery.

Pênalti em Borré e expulsão de Wagner Leonardo

Aos 29 minutos do segundo tempo, um lance de pênalti e expulsão precisou de revisão por conta de indicação do VAR. Wagner Leonardo deu uma cotovelada dentro da área em Borré. O árbitro de vídeo pediu para o árbitro rever o lance.

— Tá destoado esse braço — indicou o Marcello Ignacio.

Após a revisão, Klein decidiu marcar o pênalti e expulsar o zagueiro do Grêmio:

— O golpe acontece fora da disputa da bola, com a bola em jogo. Decisão é tiro penal e cartão vermelho para o número 3.

Reclamação de expulsão do Grêmio

No início do Gre-Nal 451, um lance foi bastante reclamado pelo Grêmio. Amuzu sofreu falta no campo de ataque e foi marcada a infração. Na sequência, Ronaldo chegou empurrando o atacante belga, o que gerou reclamações tricolores para uma expulsão do jogador colorado.

O árbitro Rafael Klein deu a falta de Vitinho e o cartão amarelo para Ronaldo pela chegada. Na análise do VAR, o volante do Inter não merecia ser expulso.

— Tem um contato, mas não tem nenhum gatilho no rosto dele. É um empurrão com o antebraço que pega no rosto dele. Ele chega com o braço empurrando, não é gatilho — disse o árbitro de vídeo.