Gauchão

Polêmica do clássico
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Áudios do VAR do Gre-Nal 451 são divulgados; veja o que disse Rafael Klein sobre pênalti desmarcado do Inter

Lance de não expulsão de Ronaldo e de penalidade em Borré também foram disponibilizados pela FGF

Zero Hora

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