Árbitro acertou ao marcar pênalti para o Inter e expulsar jogador do Grêmio? Veja a análise da arbitragem

Pênalti e expulsão ocorreram após revisão no VAR. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Aos 36 minutos do segundo tempo, Alan Patrick marcou para o Inter em cobrança de pênalti e empatou o Gre-Nal 451 no Beira-Rio. A penalidade foi marcada após recomendação de revisão do VAR, que também resultou na expulsão do zagueiro gremista Wagner Leonardo.

O lance que deu origem ao pênalti e a expulsão ocorreu aos 32 minutos da etapa complementar. Fora do lance de jogo, Borré foi atingido pelo cotovelo de Wagner Leonardo dentro da área.

Para Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o pênalti foi bem marcado. No entanto, acredita que o cartão deveria ser amarelo.

— Para mim pênalti e lance para cartão amarelo. Sobre a expulsão do Wagner Leonardo, eu, particularmente, não vejo uma cotovelada do Wagner Leonardo, aquela cotovelada maldosa. Eu vejo o jogador ali correndo e ele movimenta o braço para trás e acerta o rosto do Borré — explica.

Apesar de discordar da decisão, Diori observa que a cotovelada deixa margem para a aplicação do cartão vermelho.

— A arbitragem mostra o cartão vermelho. É uma decisão possível, porque, afinal de contas, tem um cotovelo batendo no rosto do adversário e ele marca o pênalti.

Veja a análise de Diori Vasconcelos