Apelido curioso, trabalho com analista e melhor fase da carreira: artilheiros do Gauchão comemoram bom momento

Jogadores disputaram o Campeonato Gaúcho pela primeira vez. Montagem sobre fotos de Porthus Junior e Luís Koppe Filho / Agência RBS e Avenida/Divulgação

Nem Borré, nem Carlos Vinícius. A dupla que dividiu a artilharia do Gauchão 2026 era pouco conhecida do público gaúcho, mas terminou o Estadual deixando boas impressões. Com seis gols marcados em 12 jogos, Fabinho Polhão, do Monsoon, e Wellisson, do Avenida, foram os goleadores e disputaram até a última rodada a permanência na primeira divisão.

As duas equipes não conseguiram a classificação para as quartas de final, o que as deixou no Quadrangular do Rebaixamento. Na última rodada, o empate entre Avenida e Inter-SM sem gols, somado a vitória do Monsoon por 2 a 0 sobre o Guarany, manteve o clube de Capão da Canoa na elite do futebol gaúcho. Fabinho, inclusive, foi o responsável por um dos gols do time.

Quanto ao time de Santa Cruz do Sul, restou o rebaixamento para a Divisão de Acesso, apesar do bom momento de seu atacante.

O futuro da dupla ainda está indefinido. Wellisson voltou para o Blumenau, clube em que tem contrato até o fim do ano, mas deve receber propostas de outras equipes. No caso de Fabinho, que pertence ao Resende, do Rio de Janeiro, existe o desejo do Monsoon em contar com o atleta para a disputa da Copa FGF.

Realizando um sonho no Sul

Fabinho atuou por uma equipe gaúcha pela primeira vez na carreira. Vini Saraiva / Guarany/Divulgação

Nascido no Rio de Janeiro, Fabinho esteve na base do Flamengo por 11 anos e conviveu com craques do futebol brasileiro como Pedro, no futsal, e Lucas Paquetá, já nos gramados. Aos 30 anos, já havia participado de diferentes estaduais, mas faltava a oportunidade no Gauchão. Quando chegou o convite, ele não pensou duas vezes.

— O Rio Grande do Sul foi uma porta aberta aos 45 minutos do segundo tempo. Qualquer jogador tem essa vontade de estar disputando um Gauchão. Eu já estava projetando ir para outro lugar, e um amigo veio com a proposta. Foi engraçado, ele tinha duas propostas para mim e falou a primeira. Eu pedi a segunda e ele falou que era para o Sul, para o Campeonato Gaúcho, primeira divisão. Aí eu fui e falei: "tá bom, eu estou dentro" — lembra Fabinho, que após dois dias já estava em solo gaúcho.

No Gauchão, Fabinho mostrou que a sua principal característica é ser um clássico definidor de jogadas. Dos seis gols, sendo dois de pênalti, cinco foram com apenas um toque na bola. Contra o Guarany, na última rodada do Quadrangular do Rebaixamento, ele precisou de dois para ajudar a manter o Monsoon na primeira divisão.

E além da qualidade no campo, Fabinho chama atenção pelo apelido. Ao lado do nome no diminutivo está o "Polhão", termo que ele não gostava na juventude, mas que se tornou marca registrada no decorrer da carreira.

— Sempre aquele apelido que tu não gosta, acaba pegando. O meu pai colocou em mim, porque "Polhão" vem de repolhão, repolho. Quando eu era pequeno, tinha problema respiratório, bronquite. Então, quando eu perdia um pouco da respiração, eu ficava mais roxinho, e meu pai zoava com a minha mãe dizendo que eu parecia um repolho. A minha irmã ainda não sabia falar muito bem e abreviou o repolhão para "polhão" — lembrou o atacante, que ainda citou os ex-companheiros de Flamengo como responsáveis por espalhar o apelido fora de sua casa.

O reencontro com a melhor fase

Wellisson vive o melhor momento da carreira após parceria com um analista. Luís Koppe Filho / Avenida/Divulgação

Ao contrário de Fabinho, Wellisson já havia jogado no Rio Grande do Sul (Inter-SM, em 2021), mas disputou o Gauchão pela primeira vez. Ambos concordaram sobre as características da competição, em que o jogo físico e mais "brigador" acaba prevalecendo em determinados momentos.

No caso do atacante de 29 anos, o rendimento no Avenida mantém a boa sequência iniciada no ano passado, quando chegou ao Blumenau. Desde então, disputou 22 jogos e marcou 11 gols. Além da entrega nos treinos e das parcerias dentro de campo, existe outro motivo para o bom momento de Wellisson.

— Durante a minha carreira, eu perdi uma essência minha. Desde o ano passado, eu venho em uma sequência boa. Eu me reencontrei. Sempre me cobro bastante como atleta e como pessoa. Eu tenho um analista que faz trabalho de análise tática pessoal. A gente faz esse trabalho desde o ano passado, e os números estão aí dizendo que está acontecendo, está fluindo esse trabalho com ele. Ele vê meus pontos fortes, meus pontos fracos, e a gente acaba aprimorando — contou o jogador.





Todos os gols marcados por Wellisson no Campeonato Gaúcho foram com apenas um toque na bola. Além de duas cobranças de pênalti, ele fez um golaço de falta contra o Ypiranga, na primeira fase, que elege como o mais importante dos seis feitos. Como principal característica, ele prefere colocar o posicionamento.

— Eu sou um cara mais alto, um cara mais forte, então eu tenho que saber usar minha potência física. Acho que o meu diferencial foi a questão do posicionamento e de eu ser fatal. Às vezes, as oportunidades são poucas, então eu tenho que aproveitar ao máximo quando elas aparecem — lembrou Wellisson.

Futuro

Após a disputa do Gauchão pelo Avenida, Wellisson retornou a Santa Catarina, já que tem contrato com o Blumenau até o fim do ano. É provável que o jogador recebe propostas de outros clubes, mas a equipe catarinense não deve facilitar uma eventual saída. Em 2026, o time disputará a Série D, a Copa Santa Catarina, além da segunda divisão do Campeonato Catarinense.

Quanto a Fabinho, ele pertence ao Resende, equipe que disputará a segunda divisão do Campeonato Carioca e a Copa Rio. Contudo, há o desejo do Monsoon em prolongar o vínculo com o atacante para a disputa da Copa FGF, que ainda não tem data para acontecer.

Independente do destino da dupla, o fato é que além do mesmo número de gols, ambos concordam em outro assunto. Que o desempenho no Gauchão fez com que estejam vivendo o melhor momento da carreira.