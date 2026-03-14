Gauchão

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Apelido curioso, trabalho com analista e melhor fase da carreira: artilheiros do Gauchão comemoram bom momento

Fabinho e Wellisson defenderam Monsoon e Avenida, respectivamente, e terminaram com seis gols marcados

Antonio Oliveira

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Luis Gustavo Santos

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