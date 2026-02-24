Torcedor de Carteirinha: série resgata memórias afetivas de apaixonados por clubes gaúchos

São 12 reportagens produzidas pela equipe de Esportes da RBS. Arte ZH / Arte ZH

Os motivos que os unem ao clube do coração são os mais variados. E, depois que o laço de afeto do torcedor é criado, ninguém mais consegue cortar. A cor da camisa vira a favorita, as vitórias são as mais épicas, as derrotas as mais injustas, o estádio se torna a segunda casa.

A distância, a idade ou as condições de saúde não importam para eles. E mesmo com décadas e décadas passadas, o que fica são as memórias afetivas como fiel seguidor.

É com essa perspectiva que a editoria de Esportes do Grupo RBS produziu a série Torcedor de Carteirinha, que conta a história de pessoas que são apaixonadas pelos clubes do Gauchão e contribuem como sócios há longo tempo.

São 12 reportagens em texto e vídeo em que os aficionados, alguns nonagenários, revivem suas trajetórias ao lado das equipes.

Confira as 12 reportagens da série Torcedor de Carteirinha:

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲