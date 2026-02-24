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Torcedor de Carteirinha: série resgata memórias afetivas de apaixonados por clubes gaúchos

Não importam a distância, a idade ou as condições de saúde. Eles sempre estão ao lado do time do coração

Zero Hora

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