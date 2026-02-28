Sorrisos, carro seguro e saidinha para o banheiro marcam encontro entre Luís Castro, Pezzolano, Arthur e Alan Patrick

Alan Patrick, Paulo Pezzolano, Luís Castro e Arthur participaram do evento na véspera da decisão. Duda Fortes / Agencia RBS

Parecia propaganda de creme dental. Sorrisos largos. Dentes brancos como açúcar. Foi um doce encontro entre os gremistas Luís Castro e Arthur e os colorados Paulo Pezzolano e Alan Patrick, na noite de sexta-feira (27). Nada alertava que o encontro do quarteto na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ocorria menos de 48 horas antes de um Gre-Nal decisivo.

Castro e Alan Patrick não precisavam de apresentações. Trabalharam juntos na Ucrânia. Rememoraram os tempos de Shakhtar Donetsk antes de subirem ao palco. Contaram suas vivências para Pezzolano. Tagarelar tanto a ponto de na abertura oficial do encontro a voz do português sair nas caixas de alto falante do auditório.

— Estávamos a combinar resultado e nos pegaram — brincou Castro para gargalhadas gerais.

Ainda se ambientando a Porto Alegre, ele parece confiar rápido nas pessoas. Torcedora identificada do Inter no Grupo RBS, Nani Chemello cumprimentou o quarteto antes de se sentarem na primeira fileira de poltronas.

Durante o papo, com Nani distante, Castro se levantou convicto. Apontou para Nani. Foi na direção da colorada. Ela gelou. Sua cara dizia, o que o Mister quer comigo? Será que me ouviu no Sala de Redação? Leu minha coluna em GZH? Calma, Nani.

Temendo um chamado fisiológico fora de hora, o treinador queria saber onde era o banheiro. Agradecido, se foi e logo estava de volta.

Mais quietão, Pezzolano emendou um papo sobre futebol com Castro. O uruguaio foi o último do quarteto a chegar. Saiu do carro. Ao se dirigir ao elevador com os assessores colorados, retornou para o lado externo para conferir se o carro estava tão fechado quanto ele quer a defesa do seu time no domingo (1). Estava fechado.

Antes de irem ao auditório, se reuniram na sala da presidência da FGF. Castro mais brincalhão. Pezzolano mais sério, mas não muito. Conversa de alto nível. Se o futebol os une, a bola está no centro da conversa. Harmonia total .

Falaram sobre categorias de base, formação de jogadores. A academia como diz Castro. Típico técnico português, com uma visão mais sistêmica. Pezzolano, mais comedido, focou mais no momento.

Como último ato do evento, sorriam para fotos com a taça de campeão gaúcho no centro. Pezzolano e Alan Patrick de um lado. Castro e Arthur do outro.

A confraternização tem hora para acabar. Domingo, 18h, na Arena. Não será horário de sorrisos para propaganda de creme dental.