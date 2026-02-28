Gauchão

Antes do Gre-Nal
Notícia

Sorrisos, carro seguro e saidinha para o banheiro marcam encontro entre Luís Castro, Pezzolano, Arthur e Alan Patrick

Treinadores e capitães dos Grêmio e Inter conversaram em evento realizado na sede da FGF

Valter Junior

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