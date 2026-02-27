“Responsabilidade e privilégio”: capitães de Grêmio e Inter, Arthur e Alan Patrick projetam Gre-Nais decisivos 

Entre discursos cautelosos e respeito ao rival, os dois jogadores ressaltaram o tamanho da responsabilidade de liderar suas equipes em um Gre-Nal decisivo. Duda Fortes / Agencia RBS

Na véspera de mais um capítulo decisivo do clássico, o peso da braçadeira ganhou destaque. Em evento promovido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na noite desta sexta-feira (27), com a presença dos técnicos Luís Castro e Paulo Pezzolano, além dos capitães Arthur e Alan Patrick, Grêmio e Inter entraram no clima das finais do Gauchão.

Entre discursos cautelosos e respeito ao rival, os dois jogadores ressaltaram o tamanho da responsabilidade de liderar suas equipes em um Gre-Nal decisivo. O evento foi apresentado pela comunicadora Alice Bastos Neves e mediado pelo gremista Cesar Cidade Dias e pela colorada Nani Chemello.

Capitão do Inter, Alan Patrick destacou que assumir a braçadeira é, ao mesmo tempo, dever e privilégio. O meia falou sobre a necessidade de liderar pelo exemplo e de se preparar mental e fisicamente para representar o clube em jogos desse tamanho:

— A responsabilidade a gente assume, mas é uma responsabilidade boa, que o futebol nos proporciona. Sempre sonhamos em chegar a momentos assim, jogar em grandes clubes. Representar a grandeza de vestir a camisa do Inter e ser capitão é um privilégio muito grande.

— Sabemos que vamos passar por momentos difíceis e felizes, e suportar isso faz parte de quem veste essa camisa. Procuro exercer essa liderança junto com outros líderes, cada um à sua maneira, para fortalecer a equipe — completou o camisa 10.

Pelo lado gremista, Arthur reforçou a ideia de que a liderança não depende apenas da faixa no braço. O volante concordou com Alan Patrick e destacou que o protagonismo é coletivo, especialmente em clássicos de tanta pressão:

— É uma responsabilidade muito grande, mas também um privilégio. Não existe só um líder. Cada um tem seu estilo. Liderança é muito o que você faz com suas atitudes. Não adianta ter a faixa e não dar exemplo — disse.

O camisa 8 também ressaltou que, em decisões como o Gre-Nal, o grupo precisa estar unido para suportar a pressão externa e interna:

— Representa muita coisa, mas o futebol é coletivo. Não é uma ou outra pessoa. É o grupo todo trabalhando junto.

Dentro de campo, além da rivalidade mais que centenária, Arthur e Alan Patrick terão a missão de guiar seus times em mais dois Gre-Nais que prometem entrar para a história.

Grêmio e Inter fazem o primeiro jogo da final neste domingo (1º), às 18h, na Arena. A decisão será no dia 8, no Beira-Rio, no mesmo horário.