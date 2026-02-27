Gauchão

Lideranças
Notícia

“Responsabilidade e privilégio”: capitães de Grêmio e Inter, Arthur e Alan Patrick projetam Gre-Nais decisivos 

Além dos jogadores, os treinadores Luís Castro e Paulo Pezzolano participaram de evento na Federação Gaúcha de Futebol dois dias antes do clássico na Arena 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS