Relembre os públicos da Arena em Gre-Nais de final de Gauchão

A Arena já recebeu cinco Gre-Nais de final de Gauchão em sua história. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Gre-Nal vai decidir mais um Gauchão nos próximos dois finais de semana. Neste domingo (1º), o confronto de ida da final ocorre na Arena, às 18h. A expectativa é de grande público, como é de praxe nos clássicos.

O estádio gremista já recebeu cinco Gre-Nais de final de Gauchão em sua história. Mas a casa do Grêmio não tem dado muita sorte contra o rival: foram três empates e duas derrotas.

A maioria das decisões foi embalada pelas vozes de milhares de gremistas. A exceção é a final de 2021, realizada com portões fechados devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19. A média de público entre as partidas que receberam torcedores é 47.223.

Confira o público de todos os clássicos em final de Gauchão na Arena

2025 — Gre-Nal 445: 51.077 (Grêmio 0x2 Inter)

51.077 (Grêmio 0x2 Inter) 2021 — Gre-Nal 432: portões fechados devido à pandemia (Grêmio 1x1 Inter)

portões fechados devido à pandemia (Grêmio 1x1 Inter) 2019 — Gre-Nal 420: 51.003 (Grêmio (3) 0x0 (2) Inter)

51.003 (Grêmio (3) 0x0 (2) Inter) 2015 — Gre-Nal 405: 46.909 (Grêmio 0x0 Inter)

46.909 (Grêmio 0x0 Inter) 2014 — Gre-Nal 400: 39.874 (Grêmio 1x2 Inter)