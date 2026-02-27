O que mudou no Grêmio e no Inter desde o Gre-Nal que decidiu o Gauchão de 2025?

Empate no Beira-Rio, em 2025, deu o título ao Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Quase um ano após decidirem o Gauchão, Grêmio e Inter voltam a se enfrentar em dois jogos para definir o campeão estadual deste ano. O primeiro jogo será disputado neste domingo (1º), às 18h, na Arena, e será possível perceber como os times mudaram em relação às finais do ano passado.

Em 16 de março de 2025, no clássico 446, os times empataram em 1 a 1, o que deu o título ao Inter, que havia vencido a ida por 2 a 0.

A comparação entre o time titular daquela partida e os prováveis iniciais do próximo clássico deixa claro que o Tricolor é a equipe que mais mudou, um ano depois.

Em contrapartida, o plantel colorado também sofreu alterações, inclusive com titulares do começo de 2025 iniciando no banco de reservas em 2026.

Grêmio

Os mais de 20 jogadores liberados ou negociados pelo Tricolor neste começo de ano mostram que o time para a partida deste domingo (1º) deve repetir apenas um jogador.

Dos titulares de Gustavo Quinteros, no empate em 1 a 1 que deu o título ao Inter, apenas Amuzu tende a começar com Luís Castro. A tendência é de que Wagner Leonardo esteja no banco de reservas, enquanto Villasanti e Braithwaite ainda se recuperam de lesões.

Os outros sete jogadores não estão mais no Grêmio, assim como o treinador argentino. Confira o destino deles abaixo:

Tiago Volpi - Bragantino

Igor Serrote - Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos)

Jemerson - sem clube

Lucas Esteves - Atlético San Luís

Camilo - Chapecoense

Edenilson - Botafogo

Cristian Olivera - Bahia

Gustavo Quinteros - Independiente

Inter

A tendência é de que pelo menos quatro jogadores da equipe titular montada por Roger Machado no jogo do título estejam entre os 11 inicias na Arena, neste domingo. Nomes como Aguirre e Victor Gabriel podem aparecer na lista de Paulo Pezzolano, o que aumentaria para seis.

Alan Patrick, Bernabei, Carbonero e Vitinho são os jogadores que seguem entre os titulares. Anthoni e Bruno Henrique continuam na equipe, mas devem começar no banco de reservas.

Dos titulares da partida de 2025, além do técnico Roger Machado, três jogadores deixaram o Inter. Confira o destino deles abaixo:

Vitão - Flamengo

Fernando - sem clube

Enner Valencia - Pachuca

Roger Machado - sem clube

Escalações Gre-Nal 446 - Inter 1x1 Grêmio

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo e Edenilson; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu. Técnico: Gustavo Quinteros.

Prováveis escalações Gre-Nal 450

Grêmio: Weverton; Pavon (João Pedro), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega e Arthur e Gabriel Mec (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.