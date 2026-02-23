Novo Hamburgo elimina o São José e enfrentará o São Luiz na final do Troféu Farroupilha

O Novo Hamburgo enfrentará o São Luiz na decisão do Troféu Farroupilha, do Gauchão 2026. O Anilado voltou a vencer o São José, neste domingo (22), desta vez por 2 a 1, e garantiu a classificação. Na ida, a equipe havia vencido em casa por 3 a 2.
Apesar de jogar fora de casa, o Novo Hamburgo conseguiu abrir o placar no Estádio Passo D'Areia. Aos dois minutos da segunda etapa, Leandro acertou um belo chute de fora da área e marcou o primeiro gol do jogo.
O empate do Zeca veio aos 29 minutos, quando Gabriel aproveitou a sobra dentro da área e chutou forte, sem dar chances ao goleiro Omar.
Os donos da casa, então, pressionaram nos minutos finais em busca do segundo gol, que levaria à decisão da vaga na final para as penalidades. Entretanto, foi o Novo Hamburgo que marcou mais uma vez. Nos acréscimos, Ávila fez o gol da vitória e decretou a classificação anilada.
Os jogos contra o São Luiz, que eliminou o Caxias, ainda não têm data confirmada. O que já se sabe, é que a ida será em Ijuí, no Estádio 19 de Outubro, enquanto a volta será disputada em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. O vencedor do Troféu Farroupilha terá uma vaga na Copa do Brasil de 2027.