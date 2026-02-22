Monsoon x Avenida: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo quadrangular do rebaixamento

Monsoon e Avenida se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 19h, pela quarta rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026. O jogo ocorre no Passo d'Areia, em Porto Alegre.
Escalações para Monsoon x Avenida
Monsoon: Igor Pavan; Hiago Cena, Ricardo Thalheimer e Yuri Bigode; Camargo, Léo Hanna, Vinícius Garcia e Pará; Caio Rangel, Fabinho e Luan Santos. Técnico: Arilson.
Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Rodrigo Milanez, Zé Pedro, Santos e Vinícius Silva; Tinga, Anderson Recife, Bizescki; Wesley Pionteck, Xandy e Wellisson. Técnico: Gabriel Dutra
Arbitragem para Monsoon x Avenida
Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Natan Borges dos Santos e Douglas Israel Paulo Vidarte. VAR: Rodrigo Brand da Silva
Onde assistir a Monsoon x Avenida
A partida será transmitida ao vivo no ge.globo/rs e no Youtube de GZH.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲