Luís Castro e Paulo Pezzolano falam antes do Gre-Nal 450; acompanhe ao vivo

Nesta sexta-feira (27), os técnicos Luís Castro e Paulo Pezzolano vão dar uma última palavra antes do Gre-Nal 450, que começa a decidir o campeão gaúcho neste final de semana. Os comandantes de Grêmio e Inter, além dos capitães Arthur e Alan Patrick, vão conceder uma entrevista coletiva a partir das 18h30min com transmissão exclusiva no YouTube de GZH e em ge.globo/rs.

A apresentação do evento, realizado no Auditório da FGF, ficará por conta da comunicadora Alice Bastos Neves. Já os mediadores serão o gremista Cesar Cidade Dias e a colorada Nani Chemello.

O primeiro jogo da final do Gauchão está marcado para o próximo domingo (1°), às 18h, na Arena. Na semana seguinte, no dia 8, o campeão será definido no Beira-Rio, no mesmo horário.

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