Luís Castro e Paulo Pezzolano abrem o jogo sobre primeiro Gre-Nal da final; veja vídeo

Treinadores conversaram sobre a partida de domingo. Duda Fortes / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol preparou um evento na noite desta sexta-feira (27) como pré-jogo dos Gre-Nais da final do Gauchão, com os treinadores Luís Castro e Paulo Pezzolano e os capitães de Grêmio e Inter, Arthur e Alan Patrick.

Eles projetaram os duelos e comentaram sobre o impacto do clássico anterior, pela primeira fase do torneio, em que o Colorado venceu por 4 a 2. O evento foi apresentado pela comunicadora Alice Bastos Neves. Como mediadores, estiveram o gremista Cesar Cidade Dias e a colorada Nani Chemello.

Tem favorito?

No sábado anterior ao clássico, antes mesmo de saber se o Grêmio seria seu adversário na final Paulo Pezzolano foi pragmático ao dizer que o Tricolor é o favorito para conquistar o título.

Nesta sexta, quando questionado novamente sobre o tema, o uruguaio foi direto:

— Eu já respondi.

Já o técnico gremista rebateu, destacando que "pouco se importa" com quem leva o favoritismo nos confrontos:

— Não ligo minimamente para quem é favorito. Para mim, enquanto treinador sou sempre o favorito porque a minha paixão é tão grande pelo jogo, que nunca jogamos se ser para ganhar. Por vezes de forma mais defensiva, outra mais ofensivas, mas sempre para vencer. Respeito, mas pra mim isso de favorito não significa nada.

Sem citar favoritismo, Pezzolano fez questão de elogiar a qualidade do rival, embasando sua tese de que o favorito é o Grêmio:

— Vamos enfrentar um grande treinador, vencedor, com muita história, uma trajetória espetacular, com um time que está muito forte. Nós, Inter, com nossa humildade, estamos nesse ano de transição, que todos sabemos, e isso não vai mudar de um dia para o outro. E não muda porque ganhamos o último Gre-Nal. É uma realidade que estamos vivendo (a transição).

Impacto do último clássico

A vitória do Inter por 4 a 2 no último Gre-Nal, pela quinta rodada do Gauchão, mexeu com os ânimos dos torcedores da Dupla. Luís Castro fez questão de destacar que o impacto da derrota para o rival foi negativo, mas foi incisivo em dizer que tal resultado não interfere nos próximos clássicos.

— Não vamos esconder que teve um impacto muito negativo em nós. Mas sabemos que o futebol é um mundo de oportunidades. Um jogo tem a sua especificidade muito própria, não se liga nem ao último nem ao próximo, é único. O Inter ganhou com justiça, temos que entender o porquê disso, e seguimos em frente — comentou Luís Castro.

Paulo Pezzolano, por sua vez, seguiu na mesma linha:

— Aquele Gre-Nal se ganhou e disfrutamos o momento, mas sempre falei que tínhamos que pensar no próximo jogo. Sabemos que o Grêmio está com as facas nos dentes, sabemos o que vamos enfrentar. Sabemos que vamos jogar de visita. Então não fica nada, vamos aproveitar o que temos que lidar nesse jogo.

O peso do Gre-Nal que decide o Gauchão

— Sabemos que somos adversários. Sei que ele quer ganhar, ele sabe que eu quero ganhar. Sei o significado disso. O Grémio também tem como um de seus valores trabalhar de forma determinada, corajosa, seja em que situação for, em busca da vitória. É isso que esperamos fazer contra um adversário tão competente como é o Inter — disse Luís Castrou.

— Nós somos os responsáveis de tentar dar alegria ao torcedor do Inter, e estamos trabalhando por isso. A paixão que o povo gaúcho tem pelo futebol é impressionante. Nós tentamos jogar cada jogo como se fosse uma final de verdade, e assim será — afirmou Pezzolano.