Gauchão

Antes do clássico
Notícia

Luís Castro e Paulo Pezzolano abrem o jogo sobre primeiro Gre-Nal da final; veja vídeo

Além dos treinadores, os capitães Arthur e Alan Patrick participaram de evento na Federação Gaúcha de Futebol dois dias antes do clássico na Arena

Zero Hora

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