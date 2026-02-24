Jogadores pendurados? Como chegam Grêmio e Inter para a ida da final do Gauchão

Carlos Vinícius foi punido com amarelo nos dois jogos do Grêmio na semi contra o Juventude. Jeff Botega / Agencia RBS

O Gre-Nal de ida da final do Gauchão começa com apenas um jogador pendurado. Amarelado contra o Juventude, pela semifinal, Carlos Vinícius corre o risco de ficar de fora do jogo da volta da decisão caso receba um novo cartão contra o Inter, na Arena, neste domingo (1º).

No Gauchão, a contagem dos cartões é zerada para as fases finais. Então, as penalidades que os jogadores receberam na fase de grupos não se acumulam com as recebidas a partir das quartas de final. Depois de receber três cartões amarelos, o jogador é suspenso por uma partida. Nas semifinais, a Dupla não tinha jogadores pendurados. Por isso, não chega com desfalques por cartão na ida da final do Estadual.

Allex e Aguirre, do Inter, somavam apenas um cartão cada na fase eliminatória e não foram punidos contra o Ypiranga, no Beira-Rio. Portanto, o Colorado não corre risco de perder jogador na grande final por cartão amarelo.

O Grêmio ainda corria risco de chegar com Marlon e Enamorado pendurados, mas apenas Carlos Vinícius foi punido com amarelo no último domingo (22), assim como já havia sido na ida da semi contra Juventude.

O jogo da volta da final do Gauchão ocorre no domingo seguinte, dia 8 de março, no Beira-Rio.