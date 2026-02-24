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Jogadores pendurados? Como chegam Grêmio e Inter para a ida da final do Gauchão

Apenas um atleta corre o risco de ficar de fora do jogo de volta da decisão do Estadual caso seja punido com amarelo

Zero Hora

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