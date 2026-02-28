⁠Inter-SM 1x1 Monsoon pelo quadrangular do rebaixamento: veja como foi a partida

O Inter-SM e Monsoon se enfrentaram neste sábado (28) pela quinta rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026. O jogo ocorreu no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, e terminou em 1 a 1.
O resultado, combinado com a igualdade entre Guarany e Avenida, decretou o rebaixamento matemático do Inter-SM para a Divisão de Acesso de 2027 com uma rodada de antecedência.
Tabela do Gauchão
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