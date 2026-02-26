⁠Inter-SM x Monsoon: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo quadrangular do rebaixamento

Inter-SM e Monsoon se enfrentam neste sábado (28), às 16h, pela quinta rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2026. O jogo ocorre no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.
Escalações para Inter-SM x Monsoon
Inter-SM: Rafael Copetti; Mizael, Salazar, Tairone e Chico Bala; Mateus Santana, Mossoró e Vitor Júnior; Laion, Michel e Jarro. Técnico: Chiquinho
Monsoon: Igor Pavan; Camargo, Thalheimer, Yago Alves e Pará; Léo Hanna, Vinicius Garcia, Caio Rangel, Luan Santos e Matheus Cândido; Fabinho. Técnico: Arilson
Arbitragem para Inter-SM x Monsoon
Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Inter-SM x Monsoon
A partida será transmitida ao vivo no Youtube de GZH e em ge.globo/rs.
