⁠Inter-SM empata com o Monsoon e é rebaixado para a Divisão de Acesso

Partida terminou em 1 a 1. @reemedina / Instagram Inter-SM / Reprodução

O Estádio Presidente Vargas foi palco de uma tarde melancólica para o torcedor alvirrubro neste sábado (28). Em um confronto direto marcado pela tensão, o Inter de Santa Maria ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o Monsoon, resultado que, combinado com a igualdade entre Guarany e Avenida, decretou o rebaixamento matemático do clube para a Divisão de Acesso de 2027 com uma rodada de antecedência.

O descenso marca um capítulo doloroso para a equipe, que apostava na estreia do ídolo Chiquinho como técnico interino para tentar uma sobrevida na elite do futebol gaúcho.

O primeiro tempo da partida refletiu o nervosismo das duas equipes e entregou um futebol de baixo nível técnico. Jogando sob a pressão da vitória obrigatória, o Inter-SM abusou dos erros de passes e cruzamentos, sendo pouco efetivo mesmo quando tentava explorar as jogadas de bola parada e as investidas de Otávio pelo lado esquerdo.

Do outro lado, o Monsoon encontrava espaços nas laterais com Caio Rangel e Matheus Cândido, mas a falta de assertividade de ambos os lados fez com que os goleiros fossem para o intervalo sem realizar nenhuma defesa, apenas intervenções.

As emoções ficaram reservadas para a etapa final, que começou com um balde de água fria na torcida de Santa Maria. Aos 11 minutos, Fabinho abriu o placar para o Monsoon depois de um lance ajustado na linha de fundo; após análise do VAR para conferir se a bola havia saído na linha de fundo, no cruzamento, o gol foi validado.

O Inter-SM ainda buscou forças para reagir e chegou ao empate aos 26 minutos, quando Matheus Santana aproveitou uma bola parada para balançar as redes, reacendendo a esperança nas arquibancadas da Baixada.

No entanto, a pressão final do "tudo ou nada" esbarrou na nítida falta de qualidade do grupo do Inter-SM. Apesar de rondar a área adversária e abusar dos lançamentos e faltas alçadas, o time da casa não conseguiu a virada necessária para levar a decisão para a última rodada.

Com o apito final, a confirmação do rebaixamento encerrou uma trajetória marcada por oscilações no quadrangular da permanência. Agora, resta ao Inter-SM cumprir tabela na rodada final diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul, e iniciar um longo processo de planejamento para tentar o retorno à elite no próximo ano.