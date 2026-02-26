GZH transmite entrevista com Luís Castro e Pezzolano antes do Gre-Nal 450; veja como assistir

Primeiro Gre-Nal do ano teve vitória colorada por 4 a 2, na primeira fase do Gauchão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Antes da bola rolar para os jogos da final do Gauchão, torcedores da dupla Gre-Nal terão a chance de ouvir seus treinadores e jogadores mais uma vez. Nesta sexta-feira (27), a partir das 18h30min, GZH transmite uma coletiva com Luís Castro e Paulo Pezzolano, além de dois atletas, sendo um de cada lado.

A apresentação do evento, realizado no Auditório da FGF, ficará por conta da comunicadora Alice Bastos Neves. Já os mediadores serão o gremista Cesar Cidade Dias e a colorada Nani Chemello.

O primeiro jogo da final do Gauchão está marcado para o próximo domingo (1°), às 18h, na Arena. Na semana seguinte, no dia 8, o campeão será definido no Beira-Rio, no mesmo horário.

Coletiva de Luís Castro e Paulo Pezzolano

Quando? Sexta-feira (27), às 18h30min.

Onde assistir? O evento terá transmissão exclusiva no YouTube de GZH e em ge.globo/rs.